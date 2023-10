Colonneová: Libanon sa musí držať mimo vojny medzi Izraelom a Hamasom

Bejrút 16. októbra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnaová v pondelok v Bejrúte apelovala na libanonské vedenie, aby prijalo všetky potrebné opatrenia na odvrátenie rizika vojny s Izraelom.



Šéfka francúzskej diplomacie to uviedla v reakcii na opakujúce sa prestrelky pozdĺž spoločnej hranice Izraela a Libanonu, ktoré v regióne zvyšujú napätie a vyvolávajú obavy z rozšírenia vojny odohrávajúcej sa momentálne medzi radikálnym palestínskym hnutím Hamas a Izraelom.



Najnovšie prestrelky v izraelsko-libanonskom pohraničí medzi jednotkami libanonského proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh a jeho spojeneckými palestínskymi frakciami na jednej strane a Izraelom na druhej strane pripravili v južnom Libanone o život už najmenej 11 ľudí. Izrael za rovnaký čas hlási dve obete.



Colonnaová na tlačovej konferencii v Bejrúte apelovala na libanonské vedenie, že musí zabrániť tomu, aby bol Libanon vtiahnutý do "špirály (vojny), z ktorej sa už nezotaví".



Dodala, že žiaden subjekt by súčasnú situáciu nemal zneužiť na svoje ciele, pretože by to viedlo k eskalácii. Podľa nej treba "pokračovať v predchádzaní požiaru, ktorý by mohol ohroziť celý región".



Šéfka francúzskej diplomacie v uplynulých dňoch zavítala do Izraela i Egypta a v pondelok sa v Bejrúte stretla s libanonským premiérom Nadžíbom Mikátím, ktorý vyhlásil: "Pracujeme na mieri, ale rozhodnutie ísť do vojny je v rukách Izraela."



Doplnil, že otvoriť - po bojoch v palestínskom pásme Gazy - ďalší front v južnom Libanone by nikomu neprospelo a Libanon by túto situáciu nezvládol.



Libanonská armáda v pondelok uviedla, že neďaleko dvoch lokalít južne od pobrežného mesta Súr našla a rozobrala "20 raketometov", z ktorých štyri boli nabité. Bližšie informácie o pôvode rakiet neuviedla.



Izraelská armáda v pondelok oznámila, že evakuuje obyvateľov žijúcich pozdĺž severnej hranice Izraela - s Libanonom. Tento krok sa týka tisícok ľudí žijúcich v 28 komunitách.