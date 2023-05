Colonnová: Asada by mali súdiť za zločiny spáchané počas vojny v Sýrii

Paríž 23. mája (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad by sa mal pred súdom zodpovedať za "státisíce" mŕtvych a "použitie chemických zbraní" počas občianskej vojny v Sýrii, uviedla v utorok francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ministerka v televíznom interview vyjadrila presvedčenie, že Asad by mal byť súdený za zločiny spáchané vo vojne v Sýrii. Zároveň zdôraznila, že "boj proti zločinu, proti beztrestnosti je súčasťou (snáh) francúzskej diplomacie".



Asad sa minulý týždeň vrátil na regionálnu politickú scénu, keď sa po vyše desaťročí objavil na summite Ligy arabských štátov (LAŠ). Členstvo Sýrie v LAŠ bolo pozastavené od roku 2011 v reakcii na to, že režim v Damasku násilne potlačil protivládne protesty, ktoré prerástli do občianskej vojny s viac ako 500.000 obeťami na životoch a miliónmi presídlencov, objasnila agentúra AFP.



Colonnová však v utorok zdôraznila, že Paríž bez ohľadu na to svoju politiku k sýrskemu prezidentovi nezmení.



"Mali by sme si pamätať, kto je Bašár Asad. Je to vodca, ktorý je nepriateľom vlastného ľudu už viac než desať rokov," poznamenala šéfka francúzskej diplomacie. Zároveň dodala, že zrušenie sankcií Európskej únie voči sýrskemu režimu sa "celkom určite neplánuje".



"Pokým sa (Bašár Asad) nezmení, kým neprispeje k zmiereniu, k boju proti terorizmu, k boji proti drogám... kým nesplní svoje záväzky, nie je dôvod, aby sme svoj postoj voči nemu menili," dodala šéfka francúzskej diplomacie.