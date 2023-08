Colonnová: Európsky projekt musí čeliť vzostupu extrémnej pravice

Brusel/Paríž 29. augusta (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová sa v utorok vyjadrila v prospech ambiciózneho európskeho projektu, ktorý by mal čeliť vzostupu extrémnej pravice a populistov v Európe. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.



Šéfka francúzskej diplomacie to uviedla v rámci svojho prejavu počas výročného stretnutia s francúzskymi veľvyslancami v Paríži.



"V kontexte, v ktorom extrémna pravica posilňuje svoju sieť v Európe, máme kolektívnu zodpovednosť za to, aby bol pozitívny a ambiciózny európsky projekt životaschopný," vyhlásila Colonnová. Požiadala francúzskych diplomatov, aby predstavovali Európsku úniu v čo najkonkrétnejšom svetle a upozorňovali, že prístup "každý za seba" je v rozpore so záujmami ich krajiny.



Upozornila, že populisti, ktorí sa dostali k moci v Európe, neprotestujú proti "maximalizácii" výhod dosiahnutých členstvom v Únii, ktorú ešte prednedávnom zatracovali.



AFP pripomenula, že v posledných rokoch sa v Európe presadzuje extrémna pravica. Napríklad v Taliansku je od októbra 2022 Giorgia Meloniová na čele vládnej koalície, v ktorej dominuje tento politický prúd. A krajne pravicové a populistické nacionalistické strany formujú aj maďarskú a poľskú vládu a sú súčasťou vládnych koalícií v Lotyšsku a Fínsku a podporujú tiež švédsku exekutívu.



Okrem toho vzostup extrémnej pravice je viac ako citeľný aj v iných členských krajinách EÚ ako Francúzsko, Španielsko či Dánsko.



"Nikdy nesmieme zabudnúť hovoriť o tom, že európsky projekt je politický projekt, projekt mieru a demokracie, rámec našej prosperity a slobody. V čase, keď sa na európsky kontinent vrátila vojna, nezabúdajme nikdy, čo je tento európsky ideál, a nikdy nezabudnime o ňom hovoriť, brániť ho a stelesňovať ho. Toto je veľká stávka našej ohlasovanej európskej kampane," vysvetlila Colonnová pred zborom diplomatov s odkazom na budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu.



Eurovoľby sa uskutočnia 6. až 9. júna 2024 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a ich výsledok ovplyvní politické smerovanie Európy do konca tohto desaťročia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)