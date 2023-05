Colonnová prišla do Ríma riešiť migračný spor Talianska a Francúzska

Rím 25. mája (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok v Ríme rokoval so svojou francúzskou kolegyňou Catherine Colonnovou o migračnom spore oboch krajín. Pred niekoľkými týždňami Tajani zrušil návštevu Paríža na protest proti kritike francúzskej ministerky. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Tajani zverejnil na sociálnych sieťach fotografie zo stretnutia vrátane podania rúk pred vlajkami Európskej únie, Francúzska a Talianska. Podrobnosti o ich stretnutí zatiaľ nie sú známe.



"Taliansko a Francúzsko majú spoločné záujmy a povinnosti v EÚ a vo svete," napísal Tajani. "Naša spolupráca je nevyhnutná pre vyriešenie súčasných kríz, počnúc migráciou," dodal.



Tajani 4. mája náhle zrušil cestu do Paríža pre "neprijateľné" výroky francúzskej ministerky zahraničných vecí, ktorá kritizovala migračnú politiku Talianska.



Obe krajiny vedú spor o migračnej politike od nástupu premiérky Giorgie Meloniovej do funkcie vlani na jeseň. Jej vláda zaviedla v oblasti migrácie tvrdý postup a pre prísne pravidlá sa lode humanitárnych záchranných organizácií ocitli v patovej situácii na mori, pretože nemôžu vplávať do talianskych prístavov.



Napätie sa vyostrilo, keď Taliansko prinútilo francúzsku stranu prijať humanitárnu loď Ocean Viking s 234 migrantmi na palube vrátane 57 detí. Rím lodi celé týždne odmietal povoliť zakotvenie vo svojich prístavoch.



Loď Ocean Viking sa pôvodne snažila dostať k talianskemu pobrežiu, ktoré je najbližšie k miestu, kde migrantov zachránila. Zároveň avizovala, že hygienické podmienky na palube sa rapídne zhoršujú.



Taliansko vylodenie migrantov na svojom území odmietlo s tým, že aj iné štáty sa musia viac podieľať na prijímaní tisícov ľudí, ktorí sa každý rok snažia dostať do Európy zo severnej Afriky.