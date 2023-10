Colonnová: Rusko by sa nemalo spoliehať na únavu EÚ v pomoci Ukrajine

Kyjev 2. októbra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová v pondelok vyhlásila, že zasadnutie šéfov diplomacií z 27 členských štátov Európskej únie v Kyjeve je signálom Moskve, že EÚ je odhodlaná dlhodobo podporovať Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačových agentúr AFP a Reuters.



"Je to ukážka nášho odhodlania a trvalej podpory Ukrajiny, až kým nezvíťazí. Je to aj odkaz Rusku, že by sa nemalo spoliehať na našu únavu. Budeme tu dlhý čas aj v budúcnosti," povedala Colonnová v Kyjeve.



Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ majú zasadnutie mimo územia Únie vôbec prvýkrát, Koná sa na Ukrajine, aby ukázali podporu tejto krajine, napísal na sociálnej sieti aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Prítomný je aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Wlachovský. Reuters pripomenul, že stretnutie sa koná po úspechu proruského kandidáta v predčasných parlamentných voľbách na Slovensku a pomoc Ukrajine Kongres USA vynechal z návrhu zákona o dočasnom financovaní americkej vlády.



"Schádzame sa na historickom stretnutí tu na Ukrajine, v kandidátskej krajine a budúcom členovi EÚ," uviedol Borrell na sociálnej sieti. "Sme tu, aby sme vyjadrili solidaritu a podporili ukrajinský ľud," dodal.