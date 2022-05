Colonnová v Kyjeve: Francúzsko zvýši dodávky zbraní na Ukrajinu

Buča 30. mája (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová v pondelok počas návštevy Kyjeva deklarovala pripravenosť Francúzska zvýšiť vojenskú pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa už 96. deň bráni ruskej agresii.



"Francúzsko nie je vo vojne s Ruskom", ale "bude pokračovať v posilňovaní dodávok zbraní", povedala Colonnová na tlačovej konferencii so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom.



Podľa jej slov zbrane z Francúzska dorazia na _Ukrajinu už "v najbližších týždňoch".



Podľa agentúry AFP Colonnová počas návštevy v Kyjeve obhajovala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa na Ukrajine a v niektorých západných štátov dostal pod paľbu kritiky za to, že často telefonuje so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.



Uznala, že možno teraz nie je čas na rokovania, ale citovala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že takýto dialóg bude musieť raz prísť.



Šéfovia diplomacií v Kyjeve rokovali aj o užšej integrácii Ukrajiny s EÚ. Colonnová uistila, že Francúzsko je "za zbližovanie s Ukrajinou, a to dokonca urýchlené. "Je to legitímna požiadavka," konštatovala.



Kyjev pritom vyjadril sklamanie, že niektoré krajiny EÚ nechcú urýchliť prístupový proces Ukrajiny. Kuleba uviedol, že požiadal Colonnovú, aby "nielen podporila rozhodnutie udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ, ale aj presvedčila tých, ktorí stále pochybujú o účelnosti tohto kroku".



Colonnová, ktorá sa svojej funkcie vo vláde ujala funkcie len nedávno, navštívila aj Kyjevskú oblasť a mesto Buča, kde ruskí vojaci podľa ukrajinských vyšetrovateľov zrejme zabili stovky civilistov.



Po návšteve pravoslávneho kostola v Buči Colonnová zdôraznila, že Francúzsko je na strane obetí údajných ruských zverstiev a "urobí všetko, čo je v jeho silách, aby obnovilo mier".



Pripomenula, že jej krajina bola "prvým štátom, ktorý reagoval," a vyslal do Buče špecialistov, aby spolu s ukrajinskými vyšetrovateľmi zaistili dôkazy a začali vyšetrovať vraždy civilistov.



Colonnová vyjadrila nádej, že táto práca bude čo najskôr ukončená, "aby rodiny mohli pochovať svojich blízkych v riadnych hroboch".



Francúzska ministerka má v pláne aj rokovanie s prezidentom Zelenským. Predpokladá sa, že budú hovoriť o blokáde ukrajinských prístavov zo strany Ruska a o vplyve tejto situácie na globálnu potravinovú bezpečnosť.