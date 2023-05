Colonnová: Čína musí presvedčiť Rusko, aby dodržiavalo Chartu OSN

Paríž 11. mája (TASR) - Francúzsko vyjadrilo presvedčenie, že Čína musí zohrávať dôležitú úlohu v snahách o dosahovanie mieru a stability vo svete. Uviedla to vo štvrtok agentúra AFP, ktorá v tejto súvislosti pripomenula, že Peking sa snaží vystupovať ako mediátor pri urovnaní vojny na Ukrajine, informuje TASR.



"Sme si vedomí dôležitosti úlohy, ktorú vo svete zastáva Čína, rovnako ako významu, ktorý môže mať pre globálny mier a stabilitu," povedala francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová na stredajšom stretnutí so svojím čínskym rezortným kolegom Čchin Kangom v Paríži.



Čína sa podľ nej musí snažiť "presvedčiť Rusko, aby začalo znovu plne rešpektovať Chartu OSN".



"Čína musí využila svoje vzťahy s Ruskom na to, aby si (Rusko) uvedomilo, že je v slepej uličke, a presvedčiť ho, aby opäť prišlo k rozumu," povedala Colonnová.



Agentúra AFP pripomína, že francúzsky prezident Emmanuel Macron v apríli navštívil Peking, kde sa postaral o rozpaky spojencov, keď vyzval na "strategickú nezávislosť" EÚ v otázke Taiwanu. Podľa jeho slov by Európa mala byť popri USA a Číne treťou svetovou mocnosťou. Svoj postoj obhajoval s tým, že byť spojencom USA neznamená byť ich vazalom.



Čína v súvislosti s vojnou na Ukrajine samu seba označuje za "neutrálnu". Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v apríli po prvýkrát od začiatku ruskej invázie telefonicky zhováral s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili o územnej celistvosti Ukrajiny a Charte OSN. Úlohu Pekingu ako mediátora nevylúčil ani ukrajinský námestník ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk.