Klimatická zmena môže spôsobiť zánik niektorých malých krajín

Rím 13. októbra (TASR) - Generálna tajomníčka Spoločenstva národov (Commonwealth of Nations) Patricia Scotlandová v stredu povedala, že niektoré z najmenších krajín sveta môžu "vymiznúť" v prípade, že blížiaci sa klimatický summit OSN nepovedie ku konkrétnym krokom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Hrozba pre 42 malých krajín je existenčná," povedala Scotlandová v rozhovore pre AFP počas svojej návštevy v Ríme. Ľudstvo podľa Scotlandovej "nemá inú možnosť", ako konať.



Niektorí z najmenších členov Spoločenstva národov, napríklad ostrovné štáty Tuvalu a Nauru v Tichom oceáne, "hľadajú nové miesta", kam by sa mohli presunúť, pretože zvyšovanie hladiny oceánov v súčasnosti dosahuje nebezpečnú úroveň. Takisto kritizovala ničivý vplyv častých hurikánov, ktoré zasahujú aj jej rodnú krajinu.



Scotlandová sa narodila v štáte Dominika v oblasti Karibiku, má dvojité občianstvo a pôsobila aj v britskej vláde, pripomína AFP. Na čele Spoločenstva národov je od 1. apríla 2015.



Dominika podľa jej slov zvyčajne vyzerá ako "rajská záhrada", no po zásahu hurikánu Maria v roku 2017 pripomínala "Armagedon".



Globálne otepľovanie bude ústrednou témou konferencie OSN o klimatických zmenách COP26, ktorá sa bude konať v škótskom Glasgowe od 31. októbra do 12. novembra.



Spoločenstvo národov (Commonwealth of Nations) je združenie 34 krajín, ktoré majú približne 2,6 miliardy obyvateľov. Takmer všetky tieto krajiny boli v minulosti kolóniami alebo závislými územiami Spojeného kráľovstva.