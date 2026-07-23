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Čong: Južná Kórea zmenila postoj ku KĽDR a zameriava sa najmä na mier
Vláda v súčasnosti vypracováva stratégiu, ktorá by ponúkla recipročné výhody v prípade, že KĽDR zastaví výrobu nových jadrových zbraní.
Autor TASR
Soul 23. júla (TASR) - Juhokórejský minister pre zjednotenie Čong Tong-jong vo štvrtok uviedol, že vláda zmenila svoju politiku zameranú na denuklearizáciu Severnej Kórey, a namiesto toho sa sústreďuje skôr na mier ako predpoklad obnovenia zastavených rokovaní s Pchjongjangom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Čong sa tak vyjadril v čase, keď Pchjongjang posilňuje svoje jadrové a raketové programy a zároveň sa snaží získať uznanie statusu jadrovej veľmoci od ďalších veľmocí, najmä Číny a Ruska.
„Za uplynulý rok vláda I Če-mjonga prakticky zrušila postoj predchádzajúcej vlády zameraný na dosiahnutie denuklearizácie ako hlavného cieľa, resp. jej politiku úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácie, a preorientovala sa na politiku ‚mier na prvom mieste‘,“ uviedol Čong. K téme sa vyjadril na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého výročia od nástupu do funkcie.
Vláda v súčasnosti vypracováva stratégiu, ktorá by ponúkla recipročné výhody v prípade, že KĽDR zastaví výrobu nových jadrových zbraní. „Dôvodom je, že Severná Kórea aj v tejto chvíli pokračuje v rozvíjaní svojho jadrového programu,“ povedal minister.
Podľa Čonga aj Spojené štáty a Čína upustili od svojej dlhoročnej politiky zameranej na denuklearizáciu Severnej Kórey, pričom zdôraznil, že na prvom mieste by mali byť snahy o obnovenie zastavených rokovaní s Pchjongjangom. KĽDR však prejavila len malý záujem o dialóg s Južnou Kóreou napriek zmierovacím gestám súčasnej vlády. Namiesto toho opätovne potvrdila svoj záväzok rozširovať jadrové kapacity.
Čong sa tak vyjadril v čase, keď Pchjongjang posilňuje svoje jadrové a raketové programy a zároveň sa snaží získať uznanie statusu jadrovej veľmoci od ďalších veľmocí, najmä Číny a Ruska.
„Za uplynulý rok vláda I Če-mjonga prakticky zrušila postoj predchádzajúcej vlády zameraný na dosiahnutie denuklearizácie ako hlavného cieľa, resp. jej politiku úplnej, overiteľnej a nezvratnej denuklearizácie, a preorientovala sa na politiku ‚mier na prvom mieste‘,“ uviedol Čong. K téme sa vyjadril na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého výročia od nástupu do funkcie.
Vláda v súčasnosti vypracováva stratégiu, ktorá by ponúkla recipročné výhody v prípade, že KĽDR zastaví výrobu nových jadrových zbraní. „Dôvodom je, že Severná Kórea aj v tejto chvíli pokračuje v rozvíjaní svojho jadrového programu,“ povedal minister.
Podľa Čonga aj Spojené štáty a Čína upustili od svojej dlhoročnej politiky zameranej na denuklearizáciu Severnej Kórey, pričom zdôraznil, že na prvom mieste by mali byť snahy o obnovenie zastavených rokovaní s Pchjongjangom. KĽDR však prejavila len malý záujem o dialóg s Južnou Kóreou napriek zmierovacím gestám súčasnej vlády. Namiesto toho opätovne potvrdila svoj záväzok rozširovať jadrové kapacity.