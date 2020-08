Conte: Bezpečné otvorenie škôl je pre vládu najvyššou prioritou

Rím 31. augusta (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte označil v pondelok bezpečné otvorenie škôl za "najvyššiu prioritu". Milióny žiakov by sa do školských lavíc mali vrátiť 14. septembra, píše agentúra AFP.



Školy sa v Taliansku opäť otvoria po šesťmesačnej prestávke spôsobenej koronavírusovou epidémiou.



"Taliansko je znovu v prvej línii práce na užitočných stratégiách v boji s koronavírusom," uviedol Conte na Twitteri. Bezpečné otvorenie škôl je "dnes našou najvyššou prioritou," dodal.



Taliansko bolo jednou z prvých európskych krajín zasiahnutých epidémiou. Tamojšie školy sa zavreli 5. marca.



Pred dvoma týždňami vláda vydala nové protokoly s cieľom obmedziť opätovné šírenie koronavírusu, ktorý v Taliansku pripravil o život viac ako 35.000 ľudí.



Každého, kto príde v školách do kontaktu s nakazeným, čaká okamžitá karanténa. V školách budú povinné rúška pre všetkých žiakov nad šesť rokov. Výnimku budú mať žiaci na hodinách telesnej výchovy, cez obed a pri odpovedi učiteľovi.



Štátne úrady zabezpečili školám 2,4 milióna samostatných lavíc a denne budú distribuovať rúška a približne 170.000 litrov dezinfekčných prostriedkov.



Napriek týmto opatreniam sa však nad otvorením škôl vznášajú otázniky. Niekoľko regiónov vrátane Apúlie a Kalábrie na juhu krajiny otvorenie odložilo na 24. septembra. Iné administratívne oblasti tento krok zvažujú.



Taliansky prezident Sergio Mattarella v pondelok vyzval Talianov, aby sa "efektívne postavili zoči-voči svojim zodpovednostiam v tomto ťažkom období".