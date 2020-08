Conte: Nový most v Janove je symbolom nového Talianska

Rím 3. augusta (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľu označil otvorenie nového mosta v meste Janov, ktorý nahradí zrútený most Morandi, za "symbol nového Talianska". Ministerský predseda tak spravil v predvečer inaugurácie náhradného mosta, informovala tlačová agentúra AFP.



Diaľničný most Morandi, pomenovaný po architektovi Riccardovi Morandim, ktorý ho navrhol, sa zrútil počas silného dažďa 14. augusta 2018, pričom zahynulo 43 ľudí. Náhradný most s vylepšeným bezpečnostným mechanizmom z dielne renomovaného talianskeho architekta Renza Piana - rodáka z Janova - sprístupnia pre dopravu až v utorok alebo stredu.



Rodiny obetí sa na inauguračnej slávnosti odmietli zúčastniť a plánujú sa stretnúť o desať dní neskôr, pri príležitosti druhého výročia tejto tragickej udalosti. Otvorenie mosta ohrozuje nepriaznivé počasie s hustými dažďovými zrážkami, ktoré má v pondelok zasiahnuť región Ligúria.



Taliansky prezident Sergio Mattarella bude prvým človekom, ktorý oficiálne prejde po novom moste. Prítomný bude aj Piano.



Zrútenie mosta Morandi vyvolalo prudké súdne spory, ktoré stále trvajú. Most bol v čase svojho vzniku v roku 1967 chválený ako architektonický zázrak, avšak vyšetrovanie tragédie ukázalo, že za jeho zrútením je zanedbávanie technického stavu.



Spoločnosť Autostrade, ktorá prevádzkuje takmer polovicu diaľničnej siete v Taliansku, bola obvinená z nedostatočnej starostlivosti o most, falšovania bezpečnostných správ a interného nátlaku na zníženie nákladov na jeho údržbu.



Autostrade je spolu s niekoľkými činiteľmi z ministerstva dopravy vyšetrovaná v súvislosti s trestným činom zabitia.