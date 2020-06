Conte označil pomoc s obnovou po kríze za víťazstvo stúpencov EÚ

Rím 14. júna (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte v sobotu vyhlásil, že zabezpečenie rozsiahlych investícií od Európskej únie, určených na obnovu jeho krajiny po koronavírusovej pandémii, bude "víťazstvom" pre všetkých podporovateľov európskych inštitúcií.



Conte hovoril s novinármi večer v Ríme po prvom dni konferencie zameranej na vypracovanie podrobného programu, ktorý má Taliansku pomôcť prekonať zdravotnú a ekonomickú krízu, spôsobenú šírením koronavírusu a obmedzeniami, ktoré zastavili veľkú časť produkcie.



K účastníkom stretnutia v Ríme sa prostredníctvom videa prihovorila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Povedala, že únijný program obnovy by mohol Taliansku poskytnúť príležitosť "riešiť dlhotrvajúce výzvy ovplyvňujúce taliansku ekonomiku", ako sú pomalý rast a vysoká zadlženosť.



Conte pozval na konzultácie všetky talianske politické strany, odborové zväzy, priemyselné organizácie, obchodné skupiny a medzinárodné agentúry. Očakáva sa, že rozhovory potrvajú viac ako týždeň. Politická opozícia v krajine účasť na nich odmietla.



Premiér apeloval osobitne na lídra Ligy Severu Mattea Salviniho, aby spolupracoval s vládou a pomohol zaistiť čo najsilnejší balík investícií od EÚ. Poukázal na to, že členovia Únie v strednej Európe, ako je Maďarsko, sa zdráhajú podporiť program pomoci, ktorý by nasmeroval väčšinu z peňazí do krajín najviac zasiahnutých pandémiou, ako sú Taliansko a Španielsko. Salvini pritom udržiava kontakty s euroskeptickými lídrami v iných štátoch, pripomína AP.



Taliansko v sobotu hlásilo ďalších 78 úmrtí na koronavírusovú chorobu, ich celkový počet sa tak v krajine zvýšil na 34.301.



K tejto bilancii patrí aj 23 ľudí, ktorí zomreli v regióne Lazio v posledných mesiacoch, neboli však dosiaľ zaradení do celkovej bilancie úmrtí.



Počet potvrdených prípadov nákazy stúpol za uplynulý deň o 346 na celkovo 236.651. Až 60 percent z nových prípadov zaznamenali v regióne Lombardsko, epicentre epidémie v Taliansku.



Lombardský guvernér Attilio Fontana podpísal nariadenie predlžujúce povinnosť nosiť rúška na verejnosti do konca tohto mesiaca. Fontana uviedol, že toto "ťažké" rozhodnutie bolo urobené vo svetle nedávnej štúdie Kalifornskej univerzity, podľa ktorej používanie rúšok zabránilo v Taliansku infikovaniu 78.000 ľudí.