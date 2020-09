Conte vyzval Libanon na vybudovanie atmosféry dôvery medzi občanmi

Bejrút 8. septembra (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte vyzval v utorok na vytvorenie novej libanonskej vlády, ktorá by bola schopná získať si dôveru ľudí a pracovať na potrebných reformách.



Conte, ktorý v utorok pricestoval na návštevu Libanonu, sa po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom Aúnom vyjadril, že "je čas vyhrnúť si rukávy a pozerať sa do budúcnosti, napriek tragédii", ktorou bol mohutný výbuch v bejrútskom prístave spred vyše mesiaca.



Taliansky premiér zdôraznil, že v Libanone treba znovu vybudovať atmosféru dôvery, a to medzi občanmi navzájom i v inštitúcie štátu, a začať "novú éru národnej jednoty".



Vyjadril súčasne nádej, že nová vláda bude zostavená čo najskôr, aby mohla pracovať na rekonštrukcii krajiny a nutnom programe reforiem.



Prístav v Bejrúte a priľahlú časť mesta zničil 4. augusta mohutný výbuch, v ktorého dôsledku prišlo o život viac ako 190 ľudí a ďalších vyše 6000 ich utrpelo zranenia.



Výbuch prinútil vtedajšieho predsedu vlády Hasana Dijába k demisii. Na jeho miesto nastúpil diplomat Mustafá Adíb, ktorého prezident Aún poveril 31. augusta zostavením novej vlády.



K ničivému výbuchu v bejrútskom prístave došlo v čase, keď Libanon zažíva svoju najhoršiu hospodársku krízu v dejinách sprevádzanú masovými protivládnymi protestmi. Tie sa po výbuchu v prístave obnovili, pričom demonštranti naďalej požadujú odchod vládnucej elity obviňovanej zo zlého hospodárenia a korupcie.



Svoju dvojdňovú návštevu v Libanone začal premiér Conte prehliadkou bejrútskeho prístavu a návštevou talianskej lode, ktorá prepravovala pomoc hasičom zasahujúcim pri likvidácii následkov výbuchu spred mesiaca. Conte neskôr zavíta aj do poľnej nemocnice zriadenej Talianskom na okraji libanonského hlavného mesta.



V rozhovore pre libanonský, vo francúzštine vychádzajúci, denník L'Orient-Le Jour premiér Conte uviedol, že jeho návšteva predstavuje "konkrétne svedectvo solidarity Talianska s Libanonom a jeho obyvateľmi".



Conteho cesta do Libanonu prichádza menej než dva týždne po tom, ako túto blízkovýchodnú krajinu navštívil aj taliansky minister obrany Lorenzo Guerini. Talianska armáda je v Libanone dislokovaná už dlhé roky.



V krajine je nasadených takmer 12.000 talianskych vojakov, väčšinou v rámci mierovej misie UNIFIL, ktorá funguje pod talianskym velením.