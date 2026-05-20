Cooper: Vyšetrovanie útoku USA na školu v Iráne sa blíži ku koncu
Cooper zdôraznil, že americké ozbrojené sily na civilistov nikdy neútočia.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Vyšetrovanie americkej armády ohľadom útoku na dievčenskú školu v Iráne sa blíži k záveru - bolo „komplexné“, keďže zariadenie sa nachádzalo v areáli aktívnej základne iránskych striel s plochou dráhou letu, povedal v utorok pred výborom Snemovne reprezentantov USA admirál Brad Cooper, šéf Ústredného velenia armády USA (CENTCOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
K incidentu došlo 28. februára, v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Podľa iránskych predstaviteľov si útok vyžiadal viac ako 175 obetí, medzi ktorými boli deti aj učitelia.
Agentúra Reuters ako prvá informovala, že prvotné interné vyšetrovanie armády USA poukázalo na pravdepodobnú zodpovednosť amerických síl za tento smrtiaci úder v meste Mínáb. Pentagón odvtedy posunul vyšetrovanie na vyššiu úroveň, no predbežné zistenia zatiaľ oficiálne nezverejnil.
„Vždy sa zdráham určiť presný harmonogram. (Vyšetrovanie) sa však blíži ku koncu. Domnievam sa, že transparentnosť je dôležitá,“ povedal Cooper.
Demokratickí zákonodarcovia tlačili na Coopera, aby verejne uznal pravdepodobnú zodpovednosť Spojených štátov. „Je skutočne celkom jasné, čo sa tam stalo. Ani po 80 dňoch sme však za tento útok neprevzali zodpovednosť,“ vyhlásil poslanec Adam Smith, najvyššie postavený demokrat vo Výbore pre ozbrojené sily Snemovne reprezentantov.
Smith pritom poukázal na predchádzajúce prípady chybných amerických náletov, pri ktorých Pentagón prijal počiatočnú zodpovednosť ešte pred úplným dokončením vyšetrovania. Cooper však naznačil, že útok na školu bol podľa neho odlišný.
„Samotná škola sa nachádza na aktívnej základni striel s plochou dráhou letu islamských Revolučných gárd. Je to zložitejšie než priemerný úder,“ reagoval. Archivované kópie oficiálnej webovej stránky školy potvrdzujú, že zariadenie susedí s komplexom prevádzkovaným Revolučnými gardami.
Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou uviedol, že americkí predstavitelia zodpovední za plánovanie cieľov pravdepodobne pracovali so zastaranými spravodajskými informáciami.
Cooper zdôraznil, že americké ozbrojené sily na civilistov nikdy neútočia. Republikánski zákonodarcovia žiadali od neho podrobnosti o údajných útokoch Iránu na civilistov, a to tak priamo v Iráne, ako aj v celom regióne Blízkeho východu.
Šéf CENTCOM-u odhadol, že iránske bezpečnostné zložky zabili od konca minulého roka v islamskej republike už desaťtisíce civilistov. Admirál ďalej tvrdí, že od vyhlásenia prímeria z 8. apríla popravil Irán obesením desiatky ľudí. Zároveň uviedol, že od vypuknutia konfliktu vo februári Teherán viac ako tisíckrát zámerne zaútočil na civilné oblasti na Blízkom východe, pričom zabil najmenej 300 civilistov.
