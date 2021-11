Británia predpokladá, že summit COP26 sa skončí v sobotu

Glasgow 13. novembra (TASR) – Britské predsedníctvo klimatického summitu OSN v škótskom Glasgowe (COP26) v piatok neskoro večer oznámilo, že má v úmysle pracovať celú noc s cieľom uzavrieť maratón rokovaní globálnou dohodou v sobotu. Informovala o tom agentúra AFP.



Piatok mal byť oficiálne posledným dňom summitu a termínom na dosiahnutie dohody bola 18.00 h miestneho času. Medzi bohatými a chudobnými krajinami sú však ešte stále veľké rozpory v otázke, kto by mal zaplatiť účet za "planetárnu krízu".



Predseda COP26 Alok Sharma uviedol, že plánuje zverejniť text nového návrhu dohody v sobotu o 8.00 h miestneho času "na základe konzultácií, ktoré pokračujú" cez noc. "Ráno potom zvolám krátke neformálne plenárne zasadnutie v čase, ktorý bude ešte potvrdený, no určite to nebude skôr ako o 10.00 h," odkázal delegátom.



"Predpokladám, že oficiálne plenárne zasadnutie, na ktorom sa prijmú rozhodnutia, sa bude konať poobede a summit bude ukončený v sobotu," dodal Sharma.



Klimatický summit OSN v Glasgowe sa koná od 31. októbra. Konferencia je považovaná za kľúčovú, lebo má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania. Krajiny by sa tak mohli zaviazať k dôraznejším cieľom, ktoré sú podľa vedcov nevyhnutné na odvrátenie rýchleho nárastu otepľovania, ktoré by malo katastrofálne následky.