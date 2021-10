Delegácia KĽDR sa zúčastní na klimatickej konferencii v Glasgowe

Pchjongjang/Soul 22. októbra (TASR) – Očakáva sa, že delegácia Severnej Kórey sa zúčastní na klimatickej konferencii OSN, ktorá sa začne koncom mesiaca v škótskom Glasgowe. Vyhlásil to v piatok predstaviteľ juhokórejského Soulu. Informovala o tom agentúra Jonhap.



„Pokiaľ viem, severokórejská misia v Británii vysiela delegáciu (na COP26)," uviedol nemenovaný predstaviteľ juhokórejského ministerstva zahraničných vecí.



Komunistický režim by mali v Glasgowe zastupovať predstavitelia severokórejského veľvyslanectva v Londýne. Agentúra Jonhap napísala, že podľa nedávnej správy amerických spravodajských služieb patrí KĽDR medzi 11 najzraniteľnejších krajín v otázke dôsledkov klimatických zmien v kontexte „neschopnosti" prispôsobiť sa takýmto zmenám.



Plánovaná účasť KĽDR na medzinárodnom podujatí pod záštitou OSN je ďalšou zo série diplomatických aktivít, ktoré Pchjongjang nedávno obnovil po tom, ako sa krajina uzatvorila v dôsledku pandémie koronavírusu. Od vypuknutia epidémie v Číne Severná Kórea zaviedla vysoko reštriktívne opatrenia, čo viedlo k tomu, že mnohé krajiny prevádzkujúce diplomatické misie v Pchjongjangu stiahli odtiaľ svojich diplomatov.



Kľúčové podujatie v Glasgowe sa začne 31. októbra a oficiálne potrvá do 12. novembra. Od konferencie COP26 sa očakáva zhodnotenie globálnych záväzkov v oblasti klímy a zabezpečenie dosiahnuteľnosti cieľov parížskej klimatickej dohody z roku 2015.