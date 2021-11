Delegáti na COP26 zatiaľ nedosiahli dohodu, rokovania pokračujú

Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans hovorí s novinármi po tlačovej konferencii na klimatickom summite COP26 v Glasgowe 12. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Glasgow 12. novembra (TASR) – Rokovania vládnych delegátov na klimatickej konferencii OSN v škótskom Glasgowe (COP26) v piatok večer pokračovali aj po pôvodnom termíne stanovenom na dosiahnutie dohody. Snahou je nájsť konsenzus v pálčivých otázkach ako budúcnosť fosílnych palív či financií na riešenie dôsledkov klimatickej zmeny v chudobných krajinách.Piatok mal byť oficiálne posledným dňom tejto konferencie a termínom na dosiahnutie dohody bola 18.00 h miestneho času. Rozhovory takmer 200 krajín sveta však pokračujú a nie je jasné, dokedy budú trvať, píše na svojom webe stanica Sky News.Sky News spolu s agentúrou AP pripomína, žeklimatických summitov OSN nie je ničím neobvyklým. Často trvajú do soboty a predchádzajúca konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o klimatickej zmene (UNFCCC) sa v roku 2019 v Madride napriek záveru určenému na piatkový večer skončila až nasledujúcu nedeľu.Mnohí delegáti sa podľa prítomných reportérov pripravovali na dlhú noc – a niektorí žartom poznamenali, že si priniesli aj spacie vaky.Predseda konferencie Alok Sharma podľa stanice BBC medzitým už dvakrát odložil plánovanú záverečnú tlačovú konferenciu.citovala Sharmu Sky News.Britský premiér Boris Johnson predtým povedal, že kľúčom k dohode v Glasgowe bude nájsť viac peňazí pre krajiny, ktoré sú najviac ohrozené klimatickou zmenou, najmä rozvojové štáty. V tejto súvislosti podľa vlastných slov nalieha na svetových lídrov, aby urobili viac.Gabonský minister pre lesy a klimatickú zmenu Lee White uviedol, že rokovania poznačuje nedostatok dôvery medzi bohatými a chudobnými štátmi. Podľa jeho slov boli rozhovory v "patovej situácii", keďže USA trvajú na dobrovoľnom financovaní adaptačného fondu, pričom EÚ podporuje toto americké stanovisko.Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe sa koná od 31. októbra. Konferencia je považovaná za kľúčovú, lebo má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania. Krajiny by sa tak mohli zaviazať k dôraznejším cieľom, ktoré sú podľa vedcov nevyhnutné na odvrátenie rýchleho nárastu otepľovania, ktoré by malo katastrofálne následky.