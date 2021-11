Johnson sa ospravedlnil Elharrarovej za chýbajúci bezbariérový prístup

Jeruzalem 2. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa ospravedlnil izraelskej ministerke pre energetiku Karine Elharrarovej pohybujúcej sa na invalidnom vozíku po tom, ako sa sťažovala, že pre chýbajúci bezbariérový prístup sa nemohla v pondelok dostať na miesto, kde v škótskom Glasgowe prebieha klimatický summit COP26. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Elharrarová v pondelok vyjadrila na Twitteri sklamanie z toho, že sa nemohla dostať na miesto konferencie, pretože jedinou možnosťou bolo ísť buď pešo alebo použiť kyvadlovú dopravu, ktorá ale nebola prispôsobená pre osoby pohybujúce sa na vozíku. "Je smutné, že OSN, ktorá presadzuje bezbariérový vstup pre ľudí so zdravotným postihnutím, v roku 2021 na svojich podujatiach neberie na túto skutočnosť ohľad," napísala.



Izraelský premiér Naftali Bennett podľa britskej stanice BBC uviedol, že ak sa ministerka nedostane ani na ďalšie stretnutia, nepríde ani on. O incidente informoval aj Borisa Johnsona. Ten následne Elharrarovú pozval, aby sa v utorok stretla s ním a jeho izraelským náprotivkom. "Zistil som, že včera došlo k nejakému zmätku v súvislosti s opatreniami. Je mi to veľmi, veľmi ľúto," povedal Johnson izraelskej ministerke.



V utorok už Elharrarovú, ktorá trpí svalovou dystrofiou, na miesto konania stretnutia odviezol bezbariérový taxík, píše Reuters.



Britský minister životného prostredia George Eustice v rozhovore pre BBC naznačil, že Izrael možno vopred neupozornil organizátorov COP26 na konkrétne potreby Elharrarovej. Hovorca izraelského veľvyslanectva v Británii však uviedol, že izraelská diplomatická misia v posledných týždňoch "oznámila všetky nevyhnutné podrobnosti všetkým zainteresovaným". "Bol to veľký omyl, za ktorý sme sa ospravedlnili. Sme radi, že ju (Elharrarovú) dnes vidíme na konferencii COP26," napísali na Twitteri organizátori summitu.



Klimatická konferencia OSN v Glasgowe, známa aj pod skratkou COP26, sa považuje za najvýznamnejšie globálne klimatické fórum od prijatia Parížskej klimatickej dohody v roku 2015. Dvojtýždňové glasgowské podujatie odštartovalo Fórum svetových lídrov, ktoré sa koná 1. a 2. novembra.