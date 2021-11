Minister z Tuvalu poukázal prejavom z mora na dosah klimatických zmien

Funafuti 8. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí ostrovného štátu Tuvalu sa v nedávno natočenom videozázname prihovára klimatickému summitu OSN (COP26) v Glasgowe stojac po kolená v morskej vode. Takýto spôsobom chce Simon Kofe poukázať na problémy spôsobené klimatickými zmenami, ktorý čelí jeho nízkopoložený ostrovný štát. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Fotografie zachytávajúce Kofeho, ako v obleku a kravate stojí v mori pri rečníckom pultíku s nohavicami vyhrnutými nad kolená, rýchlo rozšírili prostredníctvom sociálnych sietí. Zámerom takéhoto prejavu, ktorý natočila tamojšia verejnoprávna stanica TVBC, bolo upriamiť pozornosť na stúpajúcu hladinu oceánu, s ktorou zápasí tichomorský štát Tuvalu. Videozáznam bol natočený na okraji ostrova Fongafale, pričom na klimatickom summite OSN v Glasgowe by sa mal odvysielať v utorok.



Minister Kofe vo videu hovorí, že takýmto prejavom "vedľa seba stavia" prostredie, v ktorom sa odohráva klimatický summit v Glasgowe, so skutočnou situáciou, akej čelí Tuvalu v dôsledku klimatickej zmeny a narastajúcej hladiny oceánov. Zároveň sa tak podľa jeho slov zdôrazňujú "odvážne kroky", ktoré tento ostrovný štát podniká pri riešení naliehavých problémov súvisiacich s tzv. klimatickou migráciou.



Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe sa koná od 31. októbra do 12. novembra. Táto konferencia je považovaná za kľúčovú, lebo má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania.



Mnohé z krajín, ktoré patria k najväčším znečisťovateľom planéty, sľubujú, že emisie v nadchádzajúcich desaťročiach čo naviac obmedzia. Viaceré sa plánujú do roka 2050 dopracovať k tzv. uhlíkovej neutralite. Lídri nízkopoložených tichomorských štátov sa však domáhajú okamžitých opatrení, pričom poukazujú na to, že klimatickými zmenami je ohrozené ich samotné prežitie.