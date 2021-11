COP26: Timmermans upozornil na dôležitosť dohody pre budúce generácie

Glasgow 12. novembra (TASR) - Výkonný podpredseda EK zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v piatok povedal, že dosiahnutie dohody je pre delegátov klimatickej konferencie OSN (COP26) v Glasgowe "osobná" záležitosť, pretože ovplyvní životy ich detí a vnúčat. Informovala o tom agentúra AP.



Obmedzenie nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s obdobím spred priemyselnej revolúcie podľa Timmermansa pomôže vyhnúť sa budúcnosti, v akej by naše deti a vnúčatá nemohli žiť.



"Chcem, aby život môjho ročného vnuka bol pokojný a prosperujúci, a to isté chcem pre deti a vnúčatá každého z nás," povedal.



Timmermans podľa AP ďalším účastníkom klimatického summitu povedal, že v piatok ráno mu jeho syn poslal fotografiu jeho vnuka.



"Ak uspejeme, bude žiť vo svete, v ktorom sa žiť dá. Ak zlyháme, bude s ostatnými ľudskými bytosťami súperiť o vodu a potravu," povedal a dodal, že takejto tvrdej realite čelíme.



Následky klimatickej zmeny budú podľa jeho slov ešte horšie pre ľudí na nízko položených ostrovoch v Tichom oceáne a obyvateľov ďalších krajín, ktoré sú zraniteľné voči povodniam.



Timmermans takisto žiadal, aby záverečná dohoda z COP26 zahŕňala "rázny postup" voči energii vyrábanej z uhlia a dotáciám na fosílne palivá. Zodpovednosť má byť podľa jeho slov vyvodená aj proti najväčším šíriteľom emisií.



Delegáti z celého sveta sa na konferencii v Glasgowe snažia dospieť k dohode o tom, ako naplniť ciele parížskej klimatickej dohody z roku 2015 o obmedzení nárastu globálnych teplôt o maximálne 1,5 až 2 stupne Celzia oproti obdobiu spred priemyselnej revolúcie. Konferencia COP26 sa začala 31. októbra a potrvá do 12. novembra.