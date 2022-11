COP27: Leyenová dohodla strategické partnerstvo medzi EÚ a Namíbiou

Brusel 7. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a prezident Namíbie Hage Geingob v utorok počas klimatickej konferencie COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa ustanovilo strategické partnerstvo medzi EÚ a Namíbiou.



Eurokomisia v správe pre médiá uviedla, že cieľom tohto partnerstva je zaistiť bezpečné a udržateľné dodávky surovín, rafinovaných materiálov a obnoviteľného vodíka na podporu zelenej a digitálnej transformácie ekonomík oboch partnerov.



Prehĺbi sa tým spolupráca v oblastiach so vzájomným prínosom pre obe strany. Partnerstvo pomôže Namíbii s rozvojom ťažobného a obnoviteľného vodíkového hodnotového reťazca, podporí udržateľné hodnotové reťazce surovín a uľahčí investičné a finančné príležitosti na modernizáciu namíbijského priemyslu a hospodárskeho a sociálneho rozvoja.



"Nie je to len obrovský krok vpred pre ambície EÚ v oblasti klímy, ale aj dohoda prospešná pre Namíbiu, ktorá je lídrom vo vývoji obnoviteľného vodíka v Afrike," uviedla Leyenová. Podľa jej slov to ukazuje na odhodlanie Európy spolupracovať s partnerskými krajinami na spoločných záväzkoch k ekologickejšej a odolnejšej budúcnosti.



Partnerstvo má šesť hlavných pilierov. Zameriava sa okrem iného na integráciu surovín a hodnotových reťazcov obnoviteľného vodíka vrátane vytvárania sietí, nových obchodných modelov a podpory a uľahčenia obchodných a investičných prepojení. Zabezpečuje spoluprácu pri využívaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií, mobilizáciu financií na rozvoj mäkkej a tvrdej infraštruktúry potrebnej na rozvoj projektov a zlepšenie investícií do opatrení v oblasti klímy a dbá aj na regulačné zosúladenie, normy a certifikáciu.



EÚ a Namíbia sa zaviazali vypracovať operačný plán na roky 2023 – 2024 s konkrétnymi spoločnými akciami dohodnutými do šiestich mesiacov od podpísania memoranda o porozumení.



Komisia už v mene EÚ nadviazala tri strategické partnerstvá v oblasti surovín - s Kanadou (jún 2021), Ukrajinou (júl 2021) a Kazachstanom (november 2022).











