COP27 predstavil plán na pomoc chudobným krajinám v oblasti klímy

Šarm Aš-Šajch 8. novembra (TASR) - Usporiadatelia klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte v utorok predstavili globálny plán, ktorý má najchudobnejším komunitám sveta pomôcť odolať vplyvom globálneho otepľovania. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Plán s názvom Adaptačná agenda zo Šarm Aš-Šajchu obsahuje 30 cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté do konca tohto desaťročia a mali by zlepšiť životy štyroch miliárd ľudí. Plán je pomenovaný podľa egyptského letoviska na pobreží Červeného mora, kde sa summit OSN koná.



Medzi cieľmi predsedníckej krajiny (Egypt) je posun svetového poľnohospodárstva k udržateľnejším metódam, ktoré by mohli znížiť škodlivé emisie o 21 percent a zvýšiť zisky o 17 percent.



Ďalšími cieľmi sú ochrana troch miliárd ľudí pred katastrofickými prejavmi počasia prostredníctvom systémov včasného varovania; investovanie štyroch miliárd do obnovy mangrovových porastov, ktoré chránia pred záplavami a rozšírenie prípravy pokrmov palivami nespôsobujúcimi znečistenie (clean cooking) na 2.4 miliardy ľudí.



Predseda COP27, egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí prijatý plán označil za "rozhodujúci krok" summitu. Mal by uviesť do pohybu až 300 miliárd dolárov ročne od verejných aj súkromných investorov. Väčšina financií bude použitá na úsilie v oblasti znižovania emisií, hoci OSN žiada, aby polovica všetkých prostriedkov bola využitá na pomoc zraniteľným krajinám, píše Reuters.



Afrika dostáva len tri percentá svetových financií určených na boj s klímou a je podfinancovaná, povedal predseda Africkej rozvojovej banky (AfDB) Akinwumi Adesina.