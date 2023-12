Nový návrh dohody z COP28 vyzýva len na zníženie fosílnych palív

Dubaj 11. decembra (TASR) - Nový návrh dohody z klimatického summitu COP28 v Dubaji vyzýva na zníženie využívania fosílnych palív. V porovnaní s predošlou verziou sa v novej verzii dokumentu už nespomína postupné vyradenie týchto energetických zdrojov, informovala agentúra AFP.



V návrhu dokumentu z konferencie COP28 zverejnenom v pondelok sa apeluje na zníženie produkcie a výroby fosílnych palív "spravodlivým, riadnym a nestranným spôsobom tak, aby sa dosiahla uhlíková neutralita do alebo okolo roku 2050 v súlade s vedeckými poznatkami."



Návrh dohody, ktorý bol pripravený pod záštitou predsedu COP28 Sultána Ahmada al-Džábira, šéfa štátnej ropnej spoločnosti Spojených arabských emirátov (ADNOC), oznámili v predvečer záverečného dňa klimatického summitu v Dubaji, ktorý potrvá do utorka (12. 12.).



Ako upozorňuje AFP, verzia tohto dokumentu z minulého piatka obsahovala aj výzvu na postupné vyradenie fosílnych palív, na presadenie ktorej naliehali najmä malé ostrovné štáty či Európska únia. Proti formuláciám, ktoré by boli zamerané voči využívaniu fosílnych palív, by sa v rámci akejkoľvek podoby dohody postavili Saudská Arábia, Irán či šéf ropného kartelu OPEC, uvádza AFP.



Návrh dohody "je mimoriadnym sklamaním, znepokojuje a ani zďaleka sa nepribližuje úrovni ambícií, ktoré si ľudia na celom svete zaslúžia," uviedla Rachel Cleetusová z americkej Únie znepokojených vedcov (UCS).



Predseda Aliancie malý ostrovných štátov (AOSIS) Toeolesulusulu Cedric Schuster odsúdil nový návrh dohody COP28 a uviedol, že záujmy týchto štátov, ktoré sa obávajú zániku v dôsledku zmeny klímy a súvisiaceho zvyšovania sa hladiny oceánov, neboli zohľadnené.



"Máme pocit, že naše hlasy neboli vypočuté, zatiaľ čo sa zdá, že viaceré iné strany boli uprednostňované, čo ohrozuje transparentnosť a inkluzívnosť celého procesu," povedal Schuster na margo návrhu dohody z COP28.



Džábir, napriek svojmu pôvodu z krajiny bohatej na ropu, v sobotu vyhlásil, že postupný odklon od ropy, plynu a uhlia je nevyhnutný. Nepodporil však rýchly prechod k ekologicky prijateľnejším palivám. Súčasne ale zdôraznil, že teraz je čas, aby bol spoločný záujem ľudstva povýšený nad čiastkové záujmy.