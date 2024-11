COP29: Za 30 rokov sa na území Tadžikistanu roztopilo 1000 ľadovcov

Baku/Dušanbe 14. novembra (TASR) - V uplynulých troch desaťročiach sa na území Tadžikistanu úplne roztopilo viac ako 1000 ľadovcov. V stredu to popri klimatickej konferencii COP29 v Azerbajdžane vyhlásil tadžický minister energetiky Daler Džuma. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Za uplynulých 30 rokov zmizlo viac ako 1000 zo 14.000 ľadovcov v Tadžikistane, čo má zásadný vplyv na celý región," uviedol Džuma na podujatí organizovanom susedným Kirgizskom, ktorého ľadovce taktiež rýchlo miznú.



"Rýchle roztápanie ľadovcov v dôsledku klimatických zmien je vážnou hrozbou v globálnom kontexte ochrany vodných zdrojov," upozornil Džuma.



AFP pripomína, že tisíce ľadovcov v horách Strednej Ázie majú zásadný význam pre potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť dodávok vody v celom regióne. Voda z ľadovcov v letných suchých mesiacoch totiž zásobuje vyschnuté korytá riek.



Klimatológovia varujú, že ľadovce sa v oblasti Strednej Ázie môžu úplne roztopiť, a to už koncom 21. storočia. V regióne, v ktorom žije 80 miliónov ľudí, by roztopenie ľadovcov viedlo k vážnemu nedostatku pitnej vody.