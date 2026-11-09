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Šéf OSN: Vstúpili sme do éry klimatických extrémov
Guterres vyzval lídrov na summite, aby začali rýchlejšie znižovať emisie, urýchlili prechod od fosílnych palív a poskytli podporu zraniteľným krajinám.
Autor TASR
Antalya 9. novembra (TASR) - Svet vstupuje do novej reality, v ktorej sú klimatické extrémy bežné, upozornil na úvod klimatického summitu COP31 v tureckej Antalyi generálny tajomník OSN António Guterres. Politických lídrov na konferencii vyzval, aby situáciu brali vážne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rozsiahly klimatický jav El Niňo zasahuje „planétu, ktorá je už aj tak prehriata v dôsledku klimatických zmien zapríčinených človekom,“ uviedol generálny tajomník OSN vo vyhlásení. „Vstúpili sme do novej éry klimatických extrémov,“ skonštatoval.
Guterres vyzval lídrov na summite, aby začali rýchlejšie znižovať emisie, urýchlili prechod od fosílnych palív a poskytli podporu zraniteľným krajinám.
Na dvojtýždňové rokovania sa na výstavisku v Antalyi zišli tisíce účastníkov. Konferencia sa koná po roku, ktorý poznačili ničivé vlny horúčav v Európe, rozsiahle požiare v Indonézii a katastrofálne povodne v Nepále. Klimatickú situáciu podľa odborníkov zhoršuje aj mimoriadne silný klimatický jav El Niño.
Slávnostné otvorenie konferencie sa začalo s približne 90-minútovým oneskorením, pričom dôvod nebol bezprostredne známy. Vyjednávači ešte v nedeľu večer rokovali o požiadavkách rozvojových krajín, ktoré chceli do oficiálneho programu zahrnúť otázky klimatického financovania.
Zdroj oboznámený s rokovaniami, na ktorý sa odvoláva AFP, uviedol, že pracovný program týkajúci sa klimatického financovania bude súčasťou programu konferencie. Africké krajiny zároveň presadzovali, aby sa rokovalo o strojnásobení objemu financií na adaptačné opatrenia, ktoré majú chudobnejším štátom pomôcť napríklad pri budovaní protipovodňových bariér či pestovaní plodín odolných voči suchu. Samostatný bod programu o tejto požiadavke však podľa zdroja nepribudne a téma sa bude riešiť v rámci ďalších rokovacích bodov.
Vysokopostavený predstaviteľ Európskej únie minulý týždeň upozornil, že na konferencii podľa neho nebude politická vôľa prijímať prísľuby ďalšieho financovania.
Pozorovatelia podľa AFP neočakávajú na COP31 zásadné prelomové dohody. Rokovania komplikujú cenové otrasy na trhu s ropou a geopolitické napätie súvisiace s vojnou USA s Iránom a konfliktom Ruska na Ukrajine, dodáva francúzska agentúra.
Rozsiahly klimatický jav El Niňo zasahuje „planétu, ktorá je už aj tak prehriata v dôsledku klimatických zmien zapríčinených človekom,“ uviedol generálny tajomník OSN vo vyhlásení. „Vstúpili sme do novej éry klimatických extrémov,“ skonštatoval.
Guterres vyzval lídrov na summite, aby začali rýchlejšie znižovať emisie, urýchlili prechod od fosílnych palív a poskytli podporu zraniteľným krajinám.
Na dvojtýždňové rokovania sa na výstavisku v Antalyi zišli tisíce účastníkov. Konferencia sa koná po roku, ktorý poznačili ničivé vlny horúčav v Európe, rozsiahle požiare v Indonézii a katastrofálne povodne v Nepále. Klimatickú situáciu podľa odborníkov zhoršuje aj mimoriadne silný klimatický jav El Niño.
Slávnostné otvorenie konferencie sa začalo s približne 90-minútovým oneskorením, pričom dôvod nebol bezprostredne známy. Vyjednávači ešte v nedeľu večer rokovali o požiadavkách rozvojových krajín, ktoré chceli do oficiálneho programu zahrnúť otázky klimatického financovania.
Zdroj oboznámený s rokovaniami, na ktorý sa odvoláva AFP, uviedol, že pracovný program týkajúci sa klimatického financovania bude súčasťou programu konferencie. Africké krajiny zároveň presadzovali, aby sa rokovalo o strojnásobení objemu financií na adaptačné opatrenia, ktoré majú chudobnejším štátom pomôcť napríklad pri budovaní protipovodňových bariér či pestovaní plodín odolných voči suchu. Samostatný bod programu o tejto požiadavke však podľa zdroja nepribudne a téma sa bude riešiť v rámci ďalších rokovacích bodov.
Vysokopostavený predstaviteľ Európskej únie minulý týždeň upozornil, že na konferencii podľa neho nebude politická vôľa prijímať prísľuby ďalšieho financovania.
Pozorovatelia podľa AFP neočakávajú na COP31 zásadné prelomové dohody. Rokovania komplikujú cenové otrasy na trhu s ropou a geopolitické napätie súvisiace s vojnou USA s Iránom a konfliktom Ruska na Ukrajine, dodáva francúzska agentúra.