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COP31: Nový návrh dohody neobsahuje zmienku o fosílnych palivách
Takmer 200 krajín zúčastnených na rokovaniach musí dosiahnuť konečnú dohodu do piatka, pričom všetky rozhodnutia musia byť prijaté konsenzom.
Autor TASR
Antalya 19. novembra (TASR) — Z nového návrhu záverečnej dohody klimatickej konferencie OSN COP31, ktorá sa v piatok skončí v tureckom meste Antalya, vypadla zmienka o fosílnych palivách, ktoré sú hlavnou príčinou klimatickej zmeny. Naopak, počíta s novým cieľom zvýšiť do roku 2035 podiel elektriny na konečnej globálnej spotrebe energie na 35 percent. Vyplýva to z návrhu, ktorý vo štvrtok predstavila Austrália ako spoluorganizátor konferencie, informuje agentúra AFP.
Z aktualizovaného dokumentu boli vypustené všetky odkazy na fosílne palivá. Zahrnutý už nie je ani pôvodný návrh, ktorý vyzýval štáty na urýchlenie postupného ukončenia využívania uhlia, ropy a zemného plynu.
Nový text je približne o polovicu kratší ako predchádzajúca verzia. Takmer 200 krajín zúčastnených na rokovaniach musí dosiahnuť konečnú dohodu do piatka, pričom všetky rozhodnutia musia byť prijaté konsenzom.
Pôvodný návrh dohody, predstavený začiatkom týždňa, odrážal protichodné postoje k citlivým témam – od energetiky cez financie až po obchod – a stal sa cieľom kritiky pre svoj rozsah a zložitosť.
Vôbec prvá výzva na elektrifikáciu globálnej ekonomiky, ktorá sa dostala do upraveného návrhu, je kľúčová iniciatíva Turecka, hostiteľskej krajiny COP31. Návrh po novom uznáva význam „najlepších dostupných vedeckých poznatkov“ a odkazuje aj na prácu Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC).
Panamský minister životného prostredia Juan Carlos Navarro vo štvrtok v liste adresovanom organizátorom konferencie pohrozil, že jeho krajina zablokuje každú záverečnú dohodu, ktorá nebude zahŕňať osem jej priorít. Panama požaduje okrem iného zastropovanie globálnej ťažby ropy na súčasnej úrovni, okamžité opatrenia na elimináciu metánu a rešpektovanie vedeckých poznatkov ako základu klimatickej politiky. Navrhuje tiež zmeniť pravidlá rokovaní tak, aby sa rozhodnutia mohli prijímať väčšinovým hlasovaním, a rešpektovať vedu ako základ klimatickej politiky.
Z aktualizovaného dokumentu boli vypustené všetky odkazy na fosílne palivá. Zahrnutý už nie je ani pôvodný návrh, ktorý vyzýval štáty na urýchlenie postupného ukončenia využívania uhlia, ropy a zemného plynu.
Nový text je približne o polovicu kratší ako predchádzajúca verzia. Takmer 200 krajín zúčastnených na rokovaniach musí dosiahnuť konečnú dohodu do piatka, pričom všetky rozhodnutia musia byť prijaté konsenzom.
Pôvodný návrh dohody, predstavený začiatkom týždňa, odrážal protichodné postoje k citlivým témam – od energetiky cez financie až po obchod – a stal sa cieľom kritiky pre svoj rozsah a zložitosť.
Vôbec prvá výzva na elektrifikáciu globálnej ekonomiky, ktorá sa dostala do upraveného návrhu, je kľúčová iniciatíva Turecka, hostiteľskej krajiny COP31. Návrh po novom uznáva význam „najlepších dostupných vedeckých poznatkov“ a odkazuje aj na prácu Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC).
Panamský minister životného prostredia Juan Carlos Navarro vo štvrtok v liste adresovanom organizátorom konferencie pohrozil, že jeho krajina zablokuje každú záverečnú dohodu, ktorá nebude zahŕňať osem jej priorít. Panama požaduje okrem iného zastropovanie globálnej ťažby ropy na súčasnej úrovni, okamžité opatrenia na elimináciu metánu a rešpektovanie vedeckých poznatkov ako základu klimatickej politiky. Navrhuje tiež zmeniť pravidlá rokovaní tak, aby sa rozhodnutia mohli prijímať väčšinovým hlasovaním, a rešpektovať vedu ako základ klimatickej politiky.