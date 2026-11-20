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Osem krajín žiada na summite OSN urýchliť koniec fosílnych palív
Tohtoročné rozhovory nasledujú po naliehavých pripomienkach nutnosti konať v oblasti klímy, od vĺn horúčav v Európe až po ničivé záplavy v Nepále.
Autor TASR
Antalya 20. novembra (TASR) - Osem európskych a rozvojových krajín vyslovilo v piatok požiadavku, aby sa do dohody, o ktorej sa rokuje na klimatickom summite OSN v tureckom letovisku Antalya, opätovne zaradila globálna výzva na urýchlenie postupného vyraďovania fosílnych palív. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V otvorenom liste zverejnenom v čase, keď sa klimatická konferencia COP31 predlžuje nad rámec plánovaného harmonogramu, táto skupina štátov zaradila odklon od ropy, zemného plynu a uhlia medzi body, ktoré by mali byť „plne zohľadnené“ v záverečnom rozhodnutí summitu.
Signatári uviedli aj ďalších päť požiadaviek vrátane tej, aby ako základ na prijímanie rozhodnutí slúžili vedecké správy OSN a aby „tí, ktorí problém spôsobujú“, pomohli svetu vyrovnať sa so zmenou klímy.
„Rozvinuté krajiny, krajiny produkujúce ropu a producenti uhlíkových emisií by mali pomerne prispievať k adaptačným a zmierňujúcim opatreniam, ako aj ku klimatickému financovaniu,“ napísali v liste.
Požadujú tiež „okamžité presadenie elektrifikácie založenej na obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojoch energie“ a „silný signál na urýchlenie znižovania emisií metánu“.
V nadväznosti na ďalšie medzinárodné rokovania o životnom prostredí dodali, že „ochrana biodiverzity, lesov, riek, mangrovových porastov a oceánov musí byť uznaná za absolútnu prioritu“.
Hoci sa klimatické rokovania OSN v Antalyi mali pôvodne skončiť v piatok, podľa AFP sa predĺžia aj na víkend, keďže medzi krajinami vládne hlboký rozkol v názore na návrh dohody, v ktorom chýbala akákoľvek zmienka o fosílnych palivách otepľujúcich planétu.
Tohtoročné rozhovory nasledujú po naliehavých pripomienkach nutnosti konať v oblasti klímy, od vĺn horúčav v Európe až po ničivé záplavy v Nepále.
V otvorenom liste zverejnenom v čase, keď sa klimatická konferencia COP31 predlžuje nad rámec plánovaného harmonogramu, táto skupina štátov zaradila odklon od ropy, zemného plynu a uhlia medzi body, ktoré by mali byť „plne zohľadnené“ v záverečnom rozhodnutí summitu.
Signatári uviedli aj ďalších päť požiadaviek vrátane tej, aby ako základ na prijímanie rozhodnutí slúžili vedecké správy OSN a aby „tí, ktorí problém spôsobujú“, pomohli svetu vyrovnať sa so zmenou klímy.
„Rozvinuté krajiny, krajiny produkujúce ropu a producenti uhlíkových emisií by mali pomerne prispievať k adaptačným a zmierňujúcim opatreniam, ako aj ku klimatickému financovaniu,“ napísali v liste.
Požadujú tiež „okamžité presadenie elektrifikácie založenej na obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojoch energie“ a „silný signál na urýchlenie znižovania emisií metánu“.
V nadväznosti na ďalšie medzinárodné rokovania o životnom prostredí dodali, že „ochrana biodiverzity, lesov, riek, mangrovových porastov a oceánov musí byť uznaná za absolútnu prioritu“.
Hoci sa klimatické rokovania OSN v Antalyi mali pôvodne skončiť v piatok, podľa AFP sa predĺžia aj na víkend, keďže medzi krajinami vládne hlboký rozkol v názore na návrh dohody, v ktorom chýbala akákoľvek zmienka o fosílnych palivách otepľujúcich planétu.
Tohtoročné rozhovory nasledujú po naliehavých pripomienkach nutnosti konať v oblasti klímy, od vĺn horúčav v Európe až po ničivé záplavy v Nepále.