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COP31: Rokovania o konečnom dokumente pokračujú do nedele
Predsedníctvo konferencie preto zvolalo stretnutia medzi protichodnými tábormi v snahe vypracovať prijateľný text, a to viac ako 24 hodín po plánovanom ukončení konferencie.
Autor TASR
Antalya 21. novembra (TASR) - V tureckej Antalyi sa ani v sobotu delegáciám nepodarilo dohodnúť na konečnom dokumente 31. konferencie OSN o klimatickej zmene (COP31). Koniec konferencie bol pritom naplánovaný na piatok. Jeden z hlavných rozporov sa týka vyradenia zmienky o fosílnych palivách z návrhu záverečnej dohody. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.
Ropné štáty, ako napríklad Saudská Arábia, podľa DPA chcú zmierniť formulácie týkajúce sa postupného ukončenia využívania fosílnych palív a namiesto toho trvajú na väčšej úlohe zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, čo zároveň vnímajú ako obchodný model. S tým nesúhlasí EÚ a tichomorské ostrovné štáty ohrozené stúpajúcou hladinou morí.
Predsedníctvo konferencie preto zvolalo stretnutia medzi protichodnými tábormi v snahe vypracovať prijateľný text, a to viac ako 24 hodín po plánovanom ukončení konferencie.
Fosílne palivá sú hlavnou príčinou klimatických zmien. Ich vynechanie z návrhu vyvolalo protesty a niektoré delegácie pohrozili, že sa z rokovaní stiahnu. „To je pre nás červená čiara. Hovoríme tu o základnej príčine celého tohto problému,“ povedal minister pre klímu tichomorského štátu Tuvalu Maina Talia. „Ak svet nedokáže riešiť problém fosílnych palív, potom tu len mrháme časom,“ vyhlásil.
Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra v sobotu vyhlásil, že „žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda“. Írsky minister pre klímu Darragh O'Brien uviedol, že na konferencii je približne „130 krajín, ktoré chcú prinajmenšom, aby sa v záverečnom texte spomenuli fosílne palivá a ich postupné vyraďovanie“. Panamský minister životného prostredia Juan Carlos Navarro pohrozil, že nebude súhlasiť s nedostatočnou dohodou a obvinil „ropnú mafiu“ z toho, že drží svet za rukojemníka.
Turecko a Austrália, ktoré sú hostiteľmi konferencie navrhli „elektrifikáciu“ ako spôsob znižovania emisií. V najnovšom návrhu predložili cieľ elektrifikovať globálnu ekonomiku, teda nahradiť technológie ako sú dieselové autá a plynové kúrenie, elektrickými alternatívami. Hoci dohoda uprednostňuje, aby sa tento cieľ dosiahol prostredníctvom obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečná a veterná energia, výslovne to nepredpisuje.
Na plenárnom zasadnutí predseda COP31 a turecký minister životného prostredia Murat Kurum oznámil delegátom, že im bude zaslané tretie a „konečné“ znenie na posúdenie. Vyjednávači budú mať podľa neho čas na dohodu do 6.00 h miestneho času. Následne bude zvolané záverečné plenárne zasadnutie. „Žiadame vás, aby ste to dôkladne zvážili. Sme bližšie ako kedykoľvek predtým k dohode o zostávajúcich otázkach,“ povedal.
Ropné štáty, ako napríklad Saudská Arábia, podľa DPA chcú zmierniť formulácie týkajúce sa postupného ukončenia využívania fosílnych palív a namiesto toho trvajú na väčšej úlohe zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, čo zároveň vnímajú ako obchodný model. S tým nesúhlasí EÚ a tichomorské ostrovné štáty ohrozené stúpajúcou hladinou morí.
Predsedníctvo konferencie preto zvolalo stretnutia medzi protichodnými tábormi v snahe vypracovať prijateľný text, a to viac ako 24 hodín po plánovanom ukončení konferencie.
Fosílne palivá sú hlavnou príčinou klimatických zmien. Ich vynechanie z návrhu vyvolalo protesty a niektoré delegácie pohrozili, že sa z rokovaní stiahnu. „To je pre nás červená čiara. Hovoríme tu o základnej príčine celého tohto problému,“ povedal minister pre klímu tichomorského štátu Tuvalu Maina Talia. „Ak svet nedokáže riešiť problém fosílnych palív, potom tu len mrháme časom,“ vyhlásil.
Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra v sobotu vyhlásil, že „žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda“. Írsky minister pre klímu Darragh O'Brien uviedol, že na konferencii je približne „130 krajín, ktoré chcú prinajmenšom, aby sa v záverečnom texte spomenuli fosílne palivá a ich postupné vyraďovanie“. Panamský minister životného prostredia Juan Carlos Navarro pohrozil, že nebude súhlasiť s nedostatočnou dohodou a obvinil „ropnú mafiu“ z toho, že drží svet za rukojemníka.
Turecko a Austrália, ktoré sú hostiteľmi konferencie navrhli „elektrifikáciu“ ako spôsob znižovania emisií. V najnovšom návrhu predložili cieľ elektrifikovať globálnu ekonomiku, teda nahradiť technológie ako sú dieselové autá a plynové kúrenie, elektrickými alternatívami. Hoci dohoda uprednostňuje, aby sa tento cieľ dosiahol prostredníctvom obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečná a veterná energia, výslovne to nepredpisuje.
Na plenárnom zasadnutí predseda COP31 a turecký minister životného prostredia Murat Kurum oznámil delegátom, že im bude zaslané tretie a „konečné“ znenie na posúdenie. Vyjednávači budú mať podľa neho čas na dohodu do 6.00 h miestneho času. Následne bude zvolané záverečné plenárne zasadnutie. „Žiadame vás, aby ste to dôkladne zvážili. Sme bližšie ako kedykoľvek predtým k dohode o zostávajúcich otázkach,“ povedal.