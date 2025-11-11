< sekcia Zahraničie
COP32 v roku 2027 by sa mala konať v Etiópii
Podľa Corru do Laga sa krajiny počas prvého dňa klimatického summitu v brazílskom Beléme v zásade dohodli, že konferencia COP32 sa uskutoční v etiópskej metropole Addis Abeba.
Autor TASR
Belém 11. novembra (TASR) - Etiópia by mala byť v utorok potvrdená ako hostiteľská krajina Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP32) v roku 2027. Pre britskú agentúru Reuters to uviedol predseda tohtoročného summitu COP30 André Correa do Lago, informuje TASR.
Podľa Corru do Laga sa krajiny počas prvého dňa klimatického summitu v brazílskom Beléme v zásade dohodli, že konferencia COP32 sa uskutoční v etiópskej metropole Addis Abeba. Formálne potvrdenie rozhodnutia sa očakáva v utorok. Etiópia oznámila svoju kandidatúru v septembri tohto roka.
Klimatické konferencie OSN sa konajú striedavo v jednotlivých regiónoch sveta. Na hostiteľovi budúcoročného summitu COP31 sa krajiny stále nedohodli, pričom záujem majú Austrália a Turecko. Austrália predložila kandidatúru spoločne s tichomorskými ostrovmi, ktoré patria medzi najviac ohrozené oblasti sveta v dôsledku klimatickej zmeny, poznamenala britská agentúra.
Výber hostiteľa budúcoročného stretnutia je dlhodobo zablokovaný, keďže Turecko ani Austrália nechcú ustúpiť. Correa do Lago v pondelok vyzval krajiny, aby svoj spor vyriešili čo najskôr. Ak sa kompromis nepodarí dosiahnuť, konferencia by sa mohla uskutočniť v Bonne v Nemecku, kde sídli Úrad OSN pre klímu.
