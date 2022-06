Copé vyzval na uzavretie paktu medzi Republikánmi a koalíciou Spolu!

Paríž 20. júna (TASR) - Bývalý minister za francúzsku Úniu za ľudové hnutie (UMP) Jean-François Copé vyzval na uzavretie paktu medzi konzervatívnou stranou Republikáni (LR) a koalíciou Spolu! (Ensemble!), ktorá v nedeľných voľbách nezískala v parlamente absolútnu väčšinu, 289 mandátov. Republikáni však už avizovali, že chcú byť v opozícii voči súčasnej vláde prezidenta Emmanuela Macrona. V noci na pondelok o tom informovala francúzska spravodajská televízia BFM.



Pripomenula, že strana LR vyšla z parlamentných volieb oslabená – podľa údajov zverejnených ministrstvom vnútra ju v parlamente bude zastupovať 74 poslancov.



Obe strany by však prípadným uzavretím spojenectva mohli mať k absolútnej väčšine blízko, konštatovala BFM. Podľa nej Copé už v nedeľu vyzval na uzavretie paktu medzi LR a koalíciou Spolu!, ktorá podľa konečných výsledkov, zverejnených ministerstvom vnútra, obsadí v Národnom zhromaždení 245 kresiel.



"Už niekoľko týždňov opakujem, že pakt medzi Macronom a LR je nevyhnutný na boj proti nárastu extrémov. Krajná ľavica aj krajná pravica predstavujú pre Francúzsko absolútne nebezpečenstvo. Obe stelesňujú násilie, napätie a sektárstvo," napísal bývalý minister v nedeľu večer na Twitteri.



"Po tejto volebnej katastrofe prezidenta republiky sa každý musí vyrovnať so svojimi povinnosťami. Bezpečnosť, verejné výdavky, sekularizmus, reforma štátu – je na republikánskej pravici, aby zachránila krajinu!", apeloval Copé.



Predseda strany LR Christian Jacob však v nedeľu večer v reakcii na výsledky volieb uviedol, že LR bude "v opozícii" voči súčasnej vláde.



"Viedli sme opozičnú kampaň, sme v opozícii a v opozícii aj zostaneme. Je to veľmi jasné," vyhlásil šéf republikánov.



Hovorkyňa francúzskej vlády Olivia Grégoirová podľa webu Le Parisien v pondelok v reakcii na výsledok volieb priznala, že vláda sa bez absolútnej väčšiny v parlamente ocitla v zložitej situácii. "Budeme sa snažiť byť optimistickí, ale bude to zložité," uviedla.