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Copernicus: Globálne teploty morskej hladiny dosiahli rekordnú hodnotu
Nový rekord sa dal podľa služby očakávať, keďže v uplynulých mesiacoch namerali vo viacerých častiach sveta nezvyčajne vysoké teploty oceánov.
Autor TASR
Berlín 1. júla (TASR) - Celosvetové teploty morskej hladiny dosiahli na začiatku tohtoročného leta na severnej pologuli rekordnú hodnotu pre toto ročné obdobie. Priemerná teplota zaznamenaná 21. júna bola bezmála 21 stupňov Celzia, čím boli približne o jednu desatinu prekonané predchádzajúce rekordy z roku 2023 a 2024. Vyplýva to z údajov služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Nový rekord sa dal podľa služby očakávať, keďže v uplynulých mesiacoch namerali vo viacerých častiach sveta nezvyčajne vysoké teploty oceánov. K otepľovaniu prispel aj prirodzene sa vyskytujúci klimatický jav El Niňo, ktorý často vedie k extrémnym prejavom počasia – od sucha až po záplavy.
Portál Euronews píše, že aj keď sa teplotný rozdiel medzi novým a predchádzajúcimi rekordmi môže zdať zanedbateľný, aj minimálne zmeny teploty môžu spôsobiť veľké škody v morských ekosystémoch, spôsobiť zvýšenie hladiny mora a vyvolať extréme poveternostné javy.
„Súčasné podmienky by mohli naznačovať začiatok novej fázy, ktorá nás opäť zavedie do neznámych vôd,“ upozornil riaditeľ služby Copernicus Carlo Buontempo s tým, že v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne padne viac teplotných rekordov, a to v oceánoch, aj v nižších atmosférických výškach.
Vyššie teploty oceánov majú podľa služby ďalekosiahle dôsledky, lebo udržiavajú atmosféru teplejšiu po dlhšiu dobu a umožňujú akumuláciu väčšieho množstva energie, čím sa zvyšuje riziko extrémnych búrok, silných zrážok a povodní.
Nový rekord sa dal podľa služby očakávať, keďže v uplynulých mesiacoch namerali vo viacerých častiach sveta nezvyčajne vysoké teploty oceánov. K otepľovaniu prispel aj prirodzene sa vyskytujúci klimatický jav El Niňo, ktorý často vedie k extrémnym prejavom počasia – od sucha až po záplavy.
Portál Euronews píše, že aj keď sa teplotný rozdiel medzi novým a predchádzajúcimi rekordmi môže zdať zanedbateľný, aj minimálne zmeny teploty môžu spôsobiť veľké škody v morských ekosystémoch, spôsobiť zvýšenie hladiny mora a vyvolať extréme poveternostné javy.
„Súčasné podmienky by mohli naznačovať začiatok novej fázy, ktorá nás opäť zavedie do neznámych vôd,“ upozornil riaditeľ služby Copernicus Carlo Buontempo s tým, že v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne padne viac teplotných rekordov, a to v oceánoch, aj v nižších atmosférických výškach.
Vyššie teploty oceánov majú podľa služby ďalekosiahle dôsledky, lebo udržiavajú atmosféru teplejšiu po dlhšiu dobu a umožňujú akumuláciu väčšieho množstva energie, čím sa zvyšuje riziko extrémnych búrok, silných zrážok a povodní.