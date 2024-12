Copernicus: Rok 2024 môže prekročiť hranicu Parížskej dohody

Paríž 9. decembra (TASR) - Údaje služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S) uvádzajú, že minulý mesiac bol celosvetovo druhým najteplejším novembrom od začiatku meraní. Ak nedôjde k neočakávanému zvratu, rok 2024 bude prvým rokom, ktorý prekročí hranicu oteplenia o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Globálna teplota dosiahla v novembri v priemerne 14,1 stupňa Celzia, čo je o 0,73 stupňa viac ako bol priemer rokov 1991 až 2020. Zároveň to je o 1,62 stupňa Celzia viac než v predindustriálnom období. Najteplejší november sme doposiaľ zaznamenali v roku 2023, dodala C3S na základe miliárd záznamov meraní z celého sveta.



Po zozbieraní údajov za 11 mesiacov je už v súčasnosti zrejmé, že rok 2024 dosiahne nové ročné maximum a stane sa najteplejším v histórii. Prekročí tiež hranicu otepľovania, dohodnutú v rámci Parížskej dohody z roku 2015.



"Vďaka údajom z predposledného mesiaca tohto roka môžeme už teraz s takmer úplnou istotou potvrdiť, že 2024 bude najteplejším rokom v histórii a prvým kalendárnym rokom s teplotou nad 1,5 stupňa Celzia. Neznamená to, že došlo k porušeniu Parížskej dohody, no ide o signál, že ambiciózne opatrenia v oblasti klímy sú teraz potrebnejšie než kedykoľvek predtým," uviedla Samantha Burgessová, zástupkyňa riaditeľa C3S Samantha Burgessová.