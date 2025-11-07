< sekcia Zahraničie
Copernicus: Október bol tretí najteplejší od začiatku meraní
Tohtoročný desiaty mesiac roka bol o 0,16 stupňa Celzia chladnejší ako doteraz najteplejší október v roku 2023 a o 0,11 stupňa chladnejší ako druhý najteplejší október 2024.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Reading 7. novembra (TASR) — Október 2025 bol v globálnom meradle tretím najteplejším októbrom od začiatku meraní s priemernou teplotou 15,14 stupňa Celzia. Vďaka tomu bol o 0,7 stupňa teplejší, ako je priemer pre tento mesiac v referenčnom období rokov 1991 – 2020. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy servera Euronews odvolávajúceho sa na údaje služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S) so sídlom v britskom Readingu.
Tohtoročný desiaty mesiac roka bol o 0,16 stupňa Celzia chladnejší ako doteraz najteplejší október v roku 2023 a o 0,11 stupňa chladnejší ako druhý najteplejší október 2024.
Október 2025 bol ako celok zároveň o 1,55 stupňa Celzia teplejší ako je priemer pre tento mesiac v predindustriálnej ére (1850 - 1900). Ide tak o prvý mesiac od apríla 2025 s odchýlkou od priemeru o viac ako 1,5 stupňa Celzia, ktorý je zakotvený v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. V tejto dohode sa signatárskej krajiny zaviazali obmedziť globálne otepľovanie pod dva stupne Celzia, ideálne do 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím.
Priemerná teplota počas dvanásťmesačného obdobia od novembra 2024 do októbra 2025 bola podľa C3S o 0,62 stupňa vyššia ako priemer rokov 1991 – 2020 a o 1,5 stupňa vyššia ako v predindustriálnej ére.
Na základe týchto údajov je takmer isté, že rok 2025 sa skončí ako druhý alebo tretí najteplejší od začiatku meraní. Očakáva sa, že bude na úrovni alebo tesne pod úrovňou roku 2023, ktorý je v súčasnosti druhým najteplejším rokom po roku 2024.
Hoci priemerný nárast teploty v roku 2025 nemusí presiahnuť 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou, predpokladá sa, že obdobie rokov 2023 – 2025 túto hranicu prekročí. Bolo by prvýkrát, keď trojročný teplotný priemer prekoná túto hranicu.
Tohtoročný desiaty mesiac roka bol o 0,16 stupňa Celzia chladnejší ako doteraz najteplejší október v roku 2023 a o 0,11 stupňa chladnejší ako druhý najteplejší október 2024.
Október 2025 bol ako celok zároveň o 1,55 stupňa Celzia teplejší ako je priemer pre tento mesiac v predindustriálnej ére (1850 - 1900). Ide tak o prvý mesiac od apríla 2025 s odchýlkou od priemeru o viac ako 1,5 stupňa Celzia, ktorý je zakotvený v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. V tejto dohode sa signatárskej krajiny zaviazali obmedziť globálne otepľovanie pod dva stupne Celzia, ideálne do 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím.
Priemerná teplota počas dvanásťmesačného obdobia od novembra 2024 do októbra 2025 bola podľa C3S o 0,62 stupňa vyššia ako priemer rokov 1991 – 2020 a o 1,5 stupňa vyššia ako v predindustriálnej ére.
Na základe týchto údajov je takmer isté, že rok 2025 sa skončí ako druhý alebo tretí najteplejší od začiatku meraní. Očakáva sa, že bude na úrovni alebo tesne pod úrovňou roku 2023, ktorý je v súčasnosti druhým najteplejším rokom po roku 2024.
Hoci priemerný nárast teploty v roku 2025 nemusí presiahnuť 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnou érou, predpokladá sa, že obdobie rokov 2023 – 2025 túto hranicu prekročí. Bolo by prvýkrát, keď trojročný teplotný priemer prekoná túto hranicu.