< sekcia Zahraničie
Copernicus: September bol tretí najteplejší od začiatku meraní
Limit 1,5 stupňa bol prvýkrát prekročený v roku 2024.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Reading 9. októbra (TASR) — September 2025 bol v globálnom meradle tretím najteplejším septembrom od začiatku meraní s priemernou teplotou 16,11 stupňa Celzia. Vďaka tomu bol o 1,29 stupňa teplejší, ako je priemer pre tento mesiac v predindustriálnej ére (1850 - 1900). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na štvrtkovú tlačovú správu služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus so sídlom v britskom Readingu.
Podľa údajov služby Copernicus bol uplynulý september o 0,27 stupňa Celzia chladnejší ako rekordne teplý september v roku 2023 a len o 0,07 stupňa Celzia chladnejší ako september minulého roka.
O tom, že otepľovanie napreduje, svedčí pohľad na dvanásťmesačné obdobie od októbra 2024 do septembra 2025: priemerná globálna teplota za toto obdobie bola o 1,51 stupňa Celzia vyššia ako v predindustriálnej ére, čo je nad hranicou 1,5 stupňa zakotvenou v parížskej dohode o klíme z roku 2015, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie a bojovať proti zmene klímy.
Limit 1,5 stupňa bol prvýkrát prekročený v roku 2024. Cieľ udržať globálne otepľovanie pod touto hranicou sa však oficiálne považuje za nedosiahnuteľný až po niekoľkých rokoch prekročenia spomínaného limitu.
Aby sa globálne otepľovanie dlhodobo udržalo pod hranicou 1,5 stupňa Celzia, museli by sa rýchlo a výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem toho by sa z atmosféry muselo odstrániť veľké množstvo skleníkových plynov.
Vedci očakávajú, že rok 2025 bude globálne tretím najteplejším po rokoch 2024 a 2023. Tiež tvrdia, že súčasné obdobie je pravdepodobne najteplejšie za posledných 125.000 rokov.
Podľa údajov služby Copernicus bol uplynulý september o 0,27 stupňa Celzia chladnejší ako rekordne teplý september v roku 2023 a len o 0,07 stupňa Celzia chladnejší ako september minulého roka.
O tom, že otepľovanie napreduje, svedčí pohľad na dvanásťmesačné obdobie od októbra 2024 do septembra 2025: priemerná globálna teplota za toto obdobie bola o 1,51 stupňa Celzia vyššia ako v predindustriálnej ére, čo je nad hranicou 1,5 stupňa zakotvenou v parížskej dohode o klíme z roku 2015, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie a bojovať proti zmene klímy.
Limit 1,5 stupňa bol prvýkrát prekročený v roku 2024. Cieľ udržať globálne otepľovanie pod touto hranicou sa však oficiálne považuje za nedosiahnuteľný až po niekoľkých rokoch prekročenia spomínaného limitu.
Aby sa globálne otepľovanie dlhodobo udržalo pod hranicou 1,5 stupňa Celzia, museli by sa rýchlo a výrazne znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem toho by sa z atmosféry muselo odstrániť veľké množstvo skleníkových plynov.
Vedci očakávajú, že rok 2025 bude globálne tretím najteplejším po rokoch 2024 a 2023. Tiež tvrdia, že súčasné obdobie je pravdepodobne najteplejšie za posledných 125.000 rokov.