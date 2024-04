Coppolov film Megalopolis je medzi prihlásenými na festival v Cannes

Cannes 11. apríla (TASR) - Americký režisér Francis Ford Coppola sa v tomto roku vráti na filmový festival vo francúzskom Cannes s dlho očakávaným eposom "Megalopolis". Vo štvrtok to uviedli organizátori a oznámili zostavu účastníkov festivalu, ktorá zahŕňa viacero veľkých mien svetovej kinematografie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Filmový festival na Azúrovom pobreží je považovaný za jeden z najprestížnejších vo filmovom priemysle a jeho 77. ročník sa bude konať od 14. do 25. mája.



Tento rok sa o hlavnú cenu, Zlatú palmu, uchádza i ďalšia spolupráca americkej herečky Emmy Stoneovej a gréckeho režiséra Jorgosa Lanthimosa - snímka "Kinds of Kindness". Stoneová v marci získala Oscara za stvárnenie hlavnej úlohy vo filme "Chudiatko".



Očakáva sa, že životopisný film "The Apprentice" o bývalom prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý nakrútil režisér iránskeho pôvodu Ali Abbasi, vzbudí na festivale veľkú pozornosť. Kanadský hororový majster David Cronenberg sa vracia so svojím zatiaľ najosobnejším filmom "The Shrouds" s Vincentom Casselom.



Všetky oči sa však pravdepodobne budú upierať na Coppolov film "Megalopolis". Coppola (85) získal canneskú Zlatú palmu dvakrát - za filmy "Rozhovor" (1974) a "Apokalypsa" (1979).



Na čele tohtoročnej poroty je Greta Gerwigová, režisérka filmu "Barbie". So svojím novým opusom "Horizon: An American Saga - Chapter 1" sa predstaví i Kevin Costner. Na záverečnom ceremoniáli dostane čestnú Zlatú palmu George Lucas, ktorý stojí za filmovými sériami "Hviezdne vojny" a "Indiana Jones".



Mimo súťaže sa bude premietať aj film o právach žien v Číne s anglickým názvom "She Has no Name". Účinkujú v ňom dve najväčšie hviezdy krajiny - Lej Ťia-jin a Čang C'-i.



Špeciálne premietanie budú mať dva vysoko aktuálne filmy. "La Belle de Gaza" sleduje transsexuálnych Palestínčanov, ktorí sa presťahovali do Izraela, a "Invázia" Serhija Loznicu sa zameriava na vojnový konflikt na jeho rodnej Ukrajine.



Úspech v Cannes môže výrazne podporiť "artové" filmy, ako je napríklad minuloročný francúzsky víťaz "Anatómia pádu", ktorý následne získal množstvo ocenení vrátane Oscara.