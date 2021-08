Čoraz viac krajín EÚ pomáha hasiť požiare v oblasti Stredomoria

Miestni obyvatelia sa pozerajú na horiaci dom počas lesného požiaru v gréckej dedine Afidnes, 31 km severne od Atén 6. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Horiace stromy pri pláži počas lesného požiaru v dedine Pefki na gréckom ostrove Evia, 189 km severne od Atén 8. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke z vrtuľníka pohľad na zhorený les počas lesného požiaru neďaleko turistického letoviska Marmaris 8. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 9. augusta (TASR) - Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany pomáha nasmerovať pomoc a podporu členských štátov Európskej únie do krajín, ktoré bojujú s bezprecedentnými lesnými požiarmi, informovala v pondelok Európska komisia (EK).Podľa tlačovej správy EK je pomoc nasmerovaná najmä do Grécka. EÚ však pomáha aj ďalším krajinám Stredomoria.Na základe žiadostí Albánska, Grécka, Severného Macedónska, Talianska a Turecka doteraz Európska únia zmobilizovala 14 hasičských lietadiel, tri helikoptéry, približne 1300 záchranárov a 250 hasičských vozidiel, uviedla EK v nedeľu v oficiálnej tlačovej správe.Len v Grécku je momentálne nasadených deväť lietadiel, takmer 1000 hasičov a 200 vozidiel. Najnovšie ponuky pomoci a solidarity cez uplynulý víkend prišli z Francúzska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Slovenska, ktoré do Grécka vyslali svoje pozemné hasičské jednotky. Tie spoja svoje sily s kolegami, ktorí do Grécka prišli v predošlých dňoch z Cypru, Francúzska, Českej republiky a Rumunska. Hasičské lietadlá zaslali Cyprus, Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko a Švédsko.Podobná európska pomoc bola minulý týždeň nasadená aj na boj proti lesným požiarom v Taliansku, Albánsku a Severnom Macedónsku, pripomína EK. Dve hasičské lietadlá značky Canadair z Francúzska pomáhali hasiť lesné požiare v Taliansku. Dve helikoptéry na podporu hasičských operácií v Albánsku boli odoslané z Česka a Holandska.Pozemné hasičské zbory z Bulharska, Rakúska a Slovinska boli nasadené na pomoc Severnému Macedónsku, ktorému v sobotu Rumunsko poslalo na pomoc ďalšie hasičské lietadlo.EÚ koordinuje aj pomoc pre prebiehajúce hasičské akcie EÚ v Turecku.Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že Únia pomáha mobilizovať jednu z doposiaľ najväčších spoločných hasičských operácií v Európe, pretože séria požiarov postihla súčasne niekoľko krajín.uviedol komisár v správe pre médiá.Lenarčič pripomenul, že EÚ postihnutým krajinám ponúka k dispozícii aktualizované údaje a mapy družicového programu Copernicus, pomocou ktorých majú hasiči a záchranári lepší prehľad o vývoji požiarov a o škodách nimi spôsobených.Koordinačné centrum EÚ pre krízové situácie je aktívne 24 hodín denne každý deň v týždni a je v pravidelnom kontakte s vnútroštátnymi orgánmi krajín postihnutých požiarmi, aby mohlo čo najúčinnejšie usmerňovať pomoc ostatných krajín EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)