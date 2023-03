Corbyn má v najbližších voľbách zákaz kandidovať za labouristov

Londýn 29. marca (TASR) - Vedenie britskej Labouristickej strany oficiálne zakázalo Jeremymu Corbynovi kandidovať za stranu v nasledujúcich voľbách. Informovala o tom britská stanica BBC.



Corbyn, ktorý čelil obvineniam, že ako predseda labouristov toleroval, keď sa v strane šíril antisemitizmus, v reakcii na toto rozhodnutie vyhlásil, že ide o "hanebný útok na stranícku demokraciu", a deklaroval, že vo voľbách bude kandidovať ako nezávislý.



Návrh, aby strana zabránila Corbynovi kandidovať, predložil jej predseda Keir Starmer. Argumentovalo sa v ňom, že umožnenie kandidatúry Corbynovi by "výrazne znížilo" šance labouristov "vyhrať nasledujúce parlamentné voľby", informovala v stredu TASR.



Proti rozhodnutiu, prijatému v utorok Národným výkonným výborom (NEC) Labouristickej strany, nie je možné sa odvolať.



Toto rozhodnutie vedenia strany odmietla jej miestna pobočka vo volebnom obvode Islington North, za ktorý Corbyn zvyčajne kandiduje, informovala britská stanica BBC.



Labouristi v Corbynovom volebnom obvode považujú rozhodnutie NEC za neprimerané zasahovanie do procesu výberu poslanca. Hlasovanie NEC "podkopáva náš cieľ poraziť konzervatívcov a pracovať s našimi komunitami na sociálnej spravodlivosti," uviedla skupina labouristov vo svojom vyhlásení.



Keir Starmer pritom počas svojej kandidatúry na post lídra labouristov vyhlásil, že treba skoncovať s praxou, keď NEC vnucuje kandidátov miestnym združeniam. V statuse na sociálnej sieti Twitter tiež napísal, že miestni členovia strany by si mali vyberať svojich kandidátov pre každé voľby.



Jon Lansman, spoluzakladateľ volebnej skupiny Momentum, ktorá podporuje Corbyna, obvinil sira Keira, že sa správa ako "autoritár".



BBC pripomenula, že Corbyn doviedol labouristov k porážke v parlamentných voľbách v rokoch 2017 a 2019, ale napriek tomu zostáva obľúbený u mnohých ľavicových predstaviteľov a prívržencov strany.



Sir Keir Starmer ho však v roku 2020 suspendoval ako labouristického poslanca po tom, ako v reakcii na veľmi kritickú správu Komisie pre rovnosť a ľudské práva (EHRC) o riešení sťažností v strane pod jeho vedením uviedol, že rozsah antisemitizmu v rámci Labouristickej strany bol "dramaticky nadhodnotený" jeho odporcami.



NEC v novembri 2020 Corbyna opätovne prijala za člena Labouristickej strany - má však zablokované právo zastupovať ju v parlamente.