Corbyn plánuje odstúpiť začiatkom budúceho roka

Londýn 13. decembra (TASR) - Porazený britský opozičný líder Jeremy Corbyn v piatok povedal, že "v úvodnej časti budúceho roka" odstúpi z vedenia Labouristickej strany, píše agentúra DPA.



"Národný výkonný výbor sa bude musieť, samozrejme, stretnúť vo veľmi blízkej budúcnosti a je to na nich. Bude to začiatkom budúceho roka," odpovedal novinárom na otázku, kedy po výraznom prepade strany v štvrtkových predčasných parlamentných voľbách odstúpi z vedenia labouristov.



Labouristi zaznamenali s Corbynovým vedením najhorší výsledok v parlamentných voľbách od roku 1935. Napriek tomu 70-ročný ľavicový veterán povedal, že je hrdý na socialistický volebný program strany, ako aj na všetky opatrenia, ktoré navrhuje.



Corbyn už skôr v piatok vyhlásil, že nebude viesť svoju stranu do ďalších volieb. Prehru labouristov s konzervatívcami i volebnú noc označil za veľké sklamanie.



V britských voľbách jasne zvíťazila Konzervatívna strana premiéra Borisa Johnsona zasadzujúca sa za brexit. Získala po sčítaní hlasov vo všetkých 650 volebných obvodoch 365 kresiel v parlamente. Labouristická strana podľa týchto výsledkov obsadí 203 kresiel.