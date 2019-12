Labouristi na čele s Corbynom zažili najhorší výsledok vo voľbách

From the three proudest sons on the planet pic.twitter.com/0IVLmcw0kD — Tommy Corbyn (@TommyCorbyn) 13. decembra 2019

Londýn 14. decembra (TASR) - Traja synovia vodcu britských labouristov Jeremyho Corbyna v sobotu odsúdili, ktorým je ich otec vystavený od nástupu do vedenia Labouristickej strany.Vo svojom tvíte, zverejnenom v sobotu denníkom The Guardian, bratia Corbynovci súčasne vzdali hold svojmu otcovi aj keď jeho strana utrpela vo štvrtkových voľbách najzdrvujúcejšiu porážku za posledných viac ako 80 rokov.Corbynovi synovia - Tommy (25), Seb (27) a Benjamin (32) - v tvíte napísali, že sú pyšní na svojho otca, ktorý podľa nichSvojho otca opísali akomuža pohybujúceho sa v "politiky a za dôvod jeho neúspechu označili, ktorým bol vystavený. Dodali, že tieto útoky prichádzali zo všetkých strán. Uviedli, že nepoznajú iného politika, ktorý by bol tak osočovaný.Bratia Corbynovci napísali, že porážka labouristov v predčasných parlamentných voľbách ich. Napriek rozpadu "červeného múru" - vytváraného na mape volebných výsledkov baštami prívržencov Labouristickej strany - veria, že čas na realizáciu politiky ich otca príde."Predpokladať, že ideológia, ktorú presadzuje, je už zastaraná, je veľmi nesprávne. V nasledujúcich rokoch uvidíme, že je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," uviedli.Na záver tvítu vyjadrili vďaku všetkým,, a vyzvaliKonzervatívna strana vo štvrtkových voľbách získala v Dolnej snemovni najpresvedčivejšiu väčšinu od roku 1987. Mnohé z mandátov pritom vybojovala vo volebných obvodoch, ktoré boli tradične naklonené labouristom, napríklad Bishop Auckland, Redcar či Great Grimsby - znamená to, že voliči odmietli Corbynovu víziu politiky.Po zverejnení exit pollov, ktoré vypovedali o víťazstve konzervatívcov, Corbyn uviedol, že Labouristickú stranu nebude viesť do budúcich volieb. Prehru labouristov s konzervatívcami i volebnú noc označil za veľké sklamanie. Neskôr povedal, že začiatkom budúceho roku, po schôdzke celoštátneho výkonného výboru, odstúpi z funkcie predsedu strany.Labouristi zaznamenali s Corbynovým vedením najhorší výsledok v parlamentných voľbách od roku 1935. Napriek tomu 70-ročný ľavicový veterán povedal, že je hrdý na socialistický volebný program strany, ako aj na všetky opatrenia, ktoré navrhuje.