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Cornellova univerzita po prípade znásilnenia preverí bratstvá
Tento prípad sa týka ženy, ktorá uviedla, že ju v dome bratstva omámili a sexuálne napadli. V súdnych dokumentoch žena vystupuje pod pseudonymom Jane Doe.
Autor TASR
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Washington 17. novembra (TASR) – Cornellova univerzita v USA komplexne preskúma fungovanie študentských bratstiev a ich budúcnosť na akademickej pôde. Reaguje tak na prípad hromadného znásilnenia v dome bratstva Chi Phi z roku 2024. V pondelok to oznámil prezident univerzity Michael Kotlikoff, uviedla agentúra AP.
Preskúmanie sa zameria najmä na vzťah bratstiev k bývaniu a životu v univerzitných ubytovniach. Podrobnosti škola zverejní v najbližších týždňoch.
Tento prípad sa týka ženy, ktorá uviedla, že ju v dome bratstva omámili a sexuálne napadli. V súdnych dokumentoch žena vystupuje pod pseudonymom Jane Doe. V septembri zažalovala univerzitu a siedmich mužov. Obvinení muži popreli pochybenie a žiadneho z nich trestne neobvinili.
Cornellova univerzita po internom vyšetrovaní niekoľkých študentov vylúčila alebo suspendovala a miestnu pobočku bratstva vykázala z kampusu. Kotlikoff bol však kritizovaný za postup v tomto prípade. Priznal, že si neprečítal správu univerzitnej polície ani nezisťoval výsledky vyšetrovaní.
Univerzita už predtým pozastavila večierky v študentských bratstvách a oznámila ďalšie opatrenia na predchádzanie sexuálnemu násiliu. Tie zahŕňajú rozšírenie preventívneho vzdelávania, vytvorenie ďalších možností na večerné aktivity mimo internátov a založenie výskumného centra zameraného na sexuálne násilie na univerzitách.
Právnici Jane Doe uviedli, že vítajú kroky vedenia školy, samotné vyhlásenia a plánované preskúmania však podľa nich nemôžu napraviť roky nečinnosti. Požadujú transparentné objasnenie predchádzajúcich pochybení, vyvodenie zodpovednosti a uprednostnenie bezpečnosti študentov pred dobrým menom univerzity.
Oznámenie prišlo niečo vyše týždňa po tom, ako akademický senát Cornellovej univerzity vyslovil nedôveru vedeniu školy v súvislosti s jeho schopnosťou riešiť sexuálne násilie. Kotlikoff priznal, že časť akademickej obce stratila dôveru v postup vedenia, a prisľúbil pravidelnejšie informovanie o prijímaných opatreniach.
Nezávislé preskúmanie prípadu vedie bývalá dočasná ministerka spravodlivosti USA Sally Yatesová. Jeho závery majú podľa Kotlikoffa pomôcť pri dlhodobých zmenách v postupoch univerzity pri vyšetrovaní a posudzovaní obvinení zo sexuálneho násilia.
Preskúmanie sa zameria najmä na vzťah bratstiev k bývaniu a životu v univerzitných ubytovniach. Podrobnosti škola zverejní v najbližších týždňoch.
Tento prípad sa týka ženy, ktorá uviedla, že ju v dome bratstva omámili a sexuálne napadli. V súdnych dokumentoch žena vystupuje pod pseudonymom Jane Doe. V septembri zažalovala univerzitu a siedmich mužov. Obvinení muži popreli pochybenie a žiadneho z nich trestne neobvinili.
Cornellova univerzita po internom vyšetrovaní niekoľkých študentov vylúčila alebo suspendovala a miestnu pobočku bratstva vykázala z kampusu. Kotlikoff bol však kritizovaný za postup v tomto prípade. Priznal, že si neprečítal správu univerzitnej polície ani nezisťoval výsledky vyšetrovaní.
Univerzita už predtým pozastavila večierky v študentských bratstvách a oznámila ďalšie opatrenia na predchádzanie sexuálnemu násiliu. Tie zahŕňajú rozšírenie preventívneho vzdelávania, vytvorenie ďalších možností na večerné aktivity mimo internátov a založenie výskumného centra zameraného na sexuálne násilie na univerzitách.
Právnici Jane Doe uviedli, že vítajú kroky vedenia školy, samotné vyhlásenia a plánované preskúmania však podľa nich nemôžu napraviť roky nečinnosti. Požadujú transparentné objasnenie predchádzajúcich pochybení, vyvodenie zodpovednosti a uprednostnenie bezpečnosti študentov pred dobrým menom univerzity.
Oznámenie prišlo niečo vyše týždňa po tom, ako akademický senát Cornellovej univerzity vyslovil nedôveru vedeniu školy v súvislosti s jeho schopnosťou riešiť sexuálne násilie. Kotlikoff priznal, že časť akademickej obce stratila dôveru v postup vedenia, a prisľúbil pravidelnejšie informovanie o prijímaných opatreniach.
Nezávislé preskúmanie prípadu vedie bývalá dočasná ministerka spravodlivosti USA Sally Yatesová. Jeho závery majú podľa Kotlikoffa pomôcť pri dlhodobých zmenách v postupoch univerzity pri vyšetrovaní a posudzovaní obvinení zo sexuálneho násilia.