Cosco nariadil lodiam smerujúcim do Perzského zálivu ísť do bezpečia
Ďalší lodní giganti vrátane Maersk a MSC oznámili pozastavenie prevádzky v regióne už predtým.
Autor TASR
Peking 2. marca (TASR) - Čínsky lodný gigant Cosco nariadil svojim lodiam v Perzskom zálive alebo smerujúcim do tohto zálivu, aby hľadali „bezpečné vody“. Doprava na vodnej ceste je paralyzovaná po víkendových americko-izraelských útokoch na Irán a jeho reakcii voči americkým spojencom v regióne. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Štátna firma so sídlom v Šanghaji bola poslednou z niekoľkých veľkých lodných skupín, ktoré v oblasti oznámili pozastavenie prevádzky od soboty, keď iránske Revolučné gardy vyhlásili Hormuzský prieliv za uzavretý.
„Plavidlá, ktoré už vstúpili do Perzského zálivu, po dokončení operácií... dostali pokyn, aby sa presunuli do bezpečných vôd a zakotvili,“ uviedla spoločnosť Cosco Shipping Lines v nedeľnom vyhlásení.
Lode smerujúce do Perzského zálivu „boli upozornené, aby uprednostnili bezpečnosť plavby, pričom opatrenia zahŕňajú zníženie rýchlosti, presun do bezpečných vôd alebo čakanie na ďalšie pokyny na určených chránených kotviskách“.
Štátne médiá v Ománe, ktorý leží oproti Iránu na druhej strane prielivu, v nedeľu informovali o útoku na ropný tanker pri pobreží krajiny, pri ktorom boli zranení štyria členovia posádky. Britské úrady v nedeľu uviedli, že loď pri pobreží Spojených arabských emirátov v blízkosti prielivu hlásila zásah „neznámeho projektilu, ktorý spôsobil požiar“ na palube.
