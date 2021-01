Costa a Von der Leyenová pozvali lídrov EÚ na májový sociálny summit

Brusel/Lisabon 15. januára (TASR) – Portugalský premiér António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pozvali v piatok šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ, ale aj inštitúcie EÚ, sociálnych partnerov a ďalšie zainteresované strany na sociálny summit, ktorý sa bude konať 7. mája v Porte.



Urobili tak v rámci návštevy delegácie Európskej komisie v Lisabone, ktorá sa konala pri príležitosti oficiálneho začatia polročného portugalského predsedníctva v Rade EÚ.



Portugalské predsedníctvo v tlačovej správe spresnilo, že sociálny summit sa zameria na to, ako posilniť európsky sociálny rozmer s cieľom čeliť výzvam klimatickej zmeny a digitálnej transformácie za súčasného zabezpečenia rovnakých príležitosti pre všetkých občanov EÚ. Príprava summitu vychádza z akčného plánu EK na implementáciu európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má byť predstavený v najbližších týždňoch.



Portugalský premiér v tejto súvislosti uviedol, že EÚ potrebuje presadiť spoločný záväzok, aby sa európsky pilier sociálnych práv stal skutočnosťou.



„Aj preto máme v úmysle zhromaždiť vedúcich predstaviteľov EÚ, inštitúcie, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť na sociálnom summite v Porte. Sociálny rozmer EÚ je absolútne kľúčový pre zabezpečenie toho, aby prechod na digitálnu a uhlíkovo neutrálnu spoločnosť bol spravodlivý a inkluzívny," uviedol Costa počas spoločnej tlačovej konferencie s von der Leyenovou.



Šéfka exekutívy EÚ povedala, že Európa je o ľuďoch, o zamestnancoch a malých firmách. „Ide o príležitosti pre mladú generáciu. Ide o solidaritu v čase krízy. Preto je sociálny summit v Porte v máji taký dôležitý. Vysielame silný politický signál: Európska únia podporuje obnovu, ktorá dáva do centra pozornosti ľudí a ich blaho," uviedla von der Leyenová.



Predchádzajúci sociálny summit EÚ sa konal v novembri 2017 v Göteborgu počas švédskeho predsedníctva a jeho výsledkom bolo prijatie európskeho piliera sociálnych práv. Sociálny summit v Porte má podnietiť politický dialóg na najvyššej úrovni o tom, ako oživiť európsky sociálny model a formovať vízie v tejto oblasti do roku 2030. Podujatie v Porte je naplánované dvojfázovo: 7. mája sa uskutoční konferencia na vysokej úrovni zameraná na akčný plán implementácie európskeho piliera sociálnych práv a 8. mája je na programe neformálne stretnutie premiérov a prezidentov členských krajín EÚ.