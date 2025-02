Costa a von der Leyenová pricestovali na 3. výročie invázie do Kyjeva

Kyjev 24. februára (TASR) — Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa pricestovali v pondelok ráno do Kyjeva pri príležitosti tretieho výročia začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnes sme v Kyjeve, pretože Ukrajina je Európa. V tomto boji o prežitie nie je v stávke len osud Ukrajiny. V hre je osud Európy," uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video, zachytávajúce jej príchod do ukrajinskej metropoly spolu s Costom.



Cieľom návštevy je "potvrdiť podporu hrdinskému ukrajinskému ľudu a demokraticky zvolenému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému", napísal Costa minulý týždeň vo štvrtok na sociálnej sieti. Odkazoval tým zjavne na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Zelenského v deň predtým označil za "nezvoleného diktátora".



Do Kyjeva by malo pricestovať aj okolo 20 eurokomisárov. V pondelok tam zavíta aj španielsky premiér Pedro Sánchez.



Von der Leyenová navštívila Ukrajinu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 už niekoľkokrát. Naposledy bola v Kyjeve v septembri minulého roka. Len niekoľko hodín po nástupe do funkcie 1. decembra 2024 pricestovali do Kyjeva na znak solidarity aj nová šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová a predseda Európskej rady António Costa.