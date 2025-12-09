< sekcia Zahraničie
Costa a von der Leyenová: Únijná podpora Ukrajiny zostáva neochvejná
Ukrajinská bezpečnosť musí byť garantovaná, dlhodobo, ako prvej obrannej línie našej Únie, napísali šéfovia dvoch inštitúcií Európskej únie.
Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná a jej bezpečnosť dlhodobo garantovaná v prípade dosiahnutia akejkoľvek mierovej zmluvy s Ruskom. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedli predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Ukrajinská suverenita musí byť rešpektovaná. Ukrajinská bezpečnosť musí byť garantovaná, dlhodobo, ako prvej obrannej línie našej Únie,“ napísali šéfovia dvoch inštitúcií Európskej únie (EÚ) v zhodnom príspevku na sociálnej sieti X po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Bruseli.
„V čase, keď prebiehajú mierové rokovania, EÚ naďalej pevne podporuje Ukrajinu. Cieľom je silná Ukrajina, na bojisku aj za rokovacím stolom. Prezidentovi Zelenskému sme opätovne potvrdili, že EÚ zostáva neochvejná a oddaná svojim zásadám,“ napísali Costa a von der Leyenová.
