< sekcia Zahraničie
Costa, Starmer aj Macron privítali Trumpov plán pre Gazu
Hnutie Hamas sa doposiaľ k plánu bezprostredne nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 30. septembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vyzval v pondelok neskoro večer všetky strany konfliktu v Pásme Gazy, aby „využili príležitosť“ na uzavretie mieru po tom, čo americký prezident Donald Trump predstavil svoj 20-bodový plán na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vítam plán prezidenta (Trumpa) ukončiť vojnu v Gaze a povzbudzuje ma pozitívna reakcia premiéra (Benjamina) Netanjahua,“ napísal Costa na platforme X.
„Situácia v Gaze je neznesiteľná. Nepriateľské akcie sa musia skončiť a všetci rukojemníci musia byť okamžite prepustení,“ dodal.
Trumpov plán, ktorý už podporil Izrael, privítali aj ďalší európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera či talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.
„Dôrazne podporujeme (Trumpovo) úsilie o ukončenie bojov, prepustenie rukojemníkov a zabezpečenie poskytnutia urgentnej humanitárnej pomoci obyvateľom Gazy. Toto je naša najvyššia priorita a malo by sa tak stať okamžite,“ uviedol Starmer, ktorý zároveň vyzval hnutie Hamas, aby s plánom okamžite súhlasilo a „ukončilo toto utrpenie“, cituje stanica Sky News.
Hnutie Hamas sa doposiaľ k plánu bezprostredne nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.
Trumpov plán však už medzičasom privítal aj Palestínska samospráva (PA) na Západnom brehu Jordánu a v spoločnom vyhlásení ho podporilo aj osem arabských moslimských krajín - Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Indonézia a Pakistan.
Macron ocenil Trumpovo odhodlanie ukončiť vojnu v Pásme Gazy
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ocenil americkú hlavu štátu Donalda Trumpa za jeho „odhodlanie“ ukončiť vojnu v Pásme Gazy. Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo Trump predstavil svoj mierový plán, s ktorým Izrael súhlasil, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Palestínskemu militantnému hnutiu Hamas ako druhej strane konfliktu odovzdali znenie Trumpovho mierového plánu katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a šéf egyptskej tajnej služby Hasan Mahmúd Rašád. Vyjednávači Hamasu uviedli, že ho „v dobrej viere preskúmajú a poskytnú odpoveď“, uviedol podľa AFP nemenovaný zdroj, ktorý sa v súvislosti s citlivosťou rokovaní vyjadril pod podmienkou anonymity.
Na Trumpov mierový plán však reagovalo ozbrojené hnutie Palestínsky Islamský džihád (PIJ) a skritizovalo ho s tým, že by podľa neho podnietil ďalšiu agresiu voči Palestínčanom.
„Je to recept na pokračujúcu agresiu voči palestínskemu ľudu. Izrael sa týmto snaží – prostredníctvom Spojených štátov – vnútiť to, čo by nemohol dosiahnuť vojnou,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
Macron na platforme X napísal, že Hamas teraz už „nemá na výber, než okamžite oslobodiť všetkých rukojemníkov“ zajatých počas útokov zo 7. októbra 2023, ktoré vojnu v Pásme Gazy vyvolali.
Francúzsky prezident tiež vyzval Izrael, ktorého premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že Trumpov plán podporuje, aby sa k nemu „rozhodne zaviazal“, cituje AFP.
Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Trumpom.
Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť.
Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy.
Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Gazu pod Palestínskou samosprávou.
Samotný Blair v pondelok označil Trumpov mierový pán pre Gazu za „odvážny a inteligentný“, píše AFP.
Palestínska samospráva ocenila Trumpovo úsilie o ukončenie vojny v Gaze
Palestínska samospráva (PA) privítala v pondelok „odhodlané úsilie“ amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Palestínska samospráva vo vyhlásení uviedla, že „víta úprimné a odhodlané úsilie prezidenta Donalda J. Trumpa ukončiť vojnu v Gaze a potvrdzuje svoju dôveru v jeho schopnosť nájsť cestu k mieru“.
Vyjadrenie Palestínskej samosprávy prišlo po tom, čo Trump v pondelok zverejnil svoj mierový plán na ukončenie vojny v Gaze, s ktorým Izrael už súhlasil.
Spomenutý mierový plán v spoločnom vyhlásení privítalo aj osem arabských moslimských štátov - Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Indonézia a Pakistan, píše AFP.
Krajiny spoločne uviedli, že „vítajú úlohu amerického prezidenta a jeho úprimné úsilie zamerané na ukončenie vojny v Gaze“ a „potvrdzujú svoju pripravenosť pozitívne a konštruktívne spolupracovať so Spojenými štátmi a stranami (konfliktu) na finalizácii dohody a zabezpečení jej uplatňovania“.
„Vítam plán prezidenta (Trumpa) ukončiť vojnu v Gaze a povzbudzuje ma pozitívna reakcia premiéra (Benjamina) Netanjahua,“ napísal Costa na platforme X.
„Situácia v Gaze je neznesiteľná. Nepriateľské akcie sa musia skončiť a všetci rukojemníci musia byť okamžite prepustení,“ dodal.
Trumpov plán, ktorý už podporil Izrael, privítali aj ďalší európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera či talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.
„Dôrazne podporujeme (Trumpovo) úsilie o ukončenie bojov, prepustenie rukojemníkov a zabezpečenie poskytnutia urgentnej humanitárnej pomoci obyvateľom Gazy. Toto je naša najvyššia priorita a malo by sa tak stať okamžite,“ uviedol Starmer, ktorý zároveň vyzval hnutie Hamas, aby s plánom okamžite súhlasilo a „ukončilo toto utrpenie“, cituje stanica Sky News.
Hnutie Hamas sa doposiaľ k plánu bezprostredne nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.
Trumpov plán však už medzičasom privítal aj Palestínska samospráva (PA) na Západnom brehu Jordánu a v spoločnom vyhlásení ho podporilo aj osem arabských moslimských krajín - Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Indonézia a Pakistan.
Macron ocenil Trumpovo odhodlanie ukončiť vojnu v Pásme Gazy
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ocenil americkú hlavu štátu Donalda Trumpa za jeho „odhodlanie“ ukončiť vojnu v Pásme Gazy. Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo Trump predstavil svoj mierový plán, s ktorým Izrael súhlasil, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Palestínskemu militantnému hnutiu Hamas ako druhej strane konfliktu odovzdali znenie Trumpovho mierového plánu katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a šéf egyptskej tajnej služby Hasan Mahmúd Rašád. Vyjednávači Hamasu uviedli, že ho „v dobrej viere preskúmajú a poskytnú odpoveď“, uviedol podľa AFP nemenovaný zdroj, ktorý sa v súvislosti s citlivosťou rokovaní vyjadril pod podmienkou anonymity.
Na Trumpov mierový plán však reagovalo ozbrojené hnutie Palestínsky Islamský džihád (PIJ) a skritizovalo ho s tým, že by podľa neho podnietil ďalšiu agresiu voči Palestínčanom.
„Je to recept na pokračujúcu agresiu voči palestínskemu ľudu. Izrael sa týmto snaží – prostredníctvom Spojených štátov – vnútiť to, čo by nemohol dosiahnuť vojnou,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
Macron na platforme X napísal, že Hamas teraz už „nemá na výber, než okamžite oslobodiť všetkých rukojemníkov“ zajatých počas útokov zo 7. októbra 2023, ktoré vojnu v Pásme Gazy vyvolali.
Francúzsky prezident tiež vyzval Izrael, ktorého premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že Trumpov plán podporuje, aby sa k nemu „rozhodne zaviazal“, cituje AFP.
Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Trumpom.
Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť.
Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy.
Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Gazu pod Palestínskou samosprávou.
Samotný Blair v pondelok označil Trumpov mierový pán pre Gazu za „odvážny a inteligentný“, píše AFP.
Palestínska samospráva ocenila Trumpovo úsilie o ukončenie vojny v Gaze
Palestínska samospráva (PA) privítala v pondelok „odhodlané úsilie“ amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Palestínska samospráva vo vyhlásení uviedla, že „víta úprimné a odhodlané úsilie prezidenta Donalda J. Trumpa ukončiť vojnu v Gaze a potvrdzuje svoju dôveru v jeho schopnosť nájsť cestu k mieru“.
Vyjadrenie Palestínskej samosprávy prišlo po tom, čo Trump v pondelok zverejnil svoj mierový plán na ukončenie vojny v Gaze, s ktorým Izrael už súhlasil.
Spomenutý mierový plán v spoločnom vyhlásení privítalo aj osem arabských moslimských štátov - Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Indonézia a Pakistan, píše AFP.
Krajiny spoločne uviedli, že „vítajú úlohu amerického prezidenta a jeho úprimné úsilie zamerané na ukončenie vojny v Gaze“ a „potvrdzujú svoju pripravenosť pozitívne a konštruktívne spolupracovať so Spojenými štátmi a stranami (konfliktu) na finalizácii dohody a zabezpečení jej uplatňovania“.