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Costa aj von der Leyenová gratulovali Burnhamovi k nástupu do funkcie
Burnhama do funkcie premiéra vymenoval v pondelok britský kráľ Karol III. Na tomto poste nahradil Keira Starmera, ktorý stál na čele vlády viac ako dva roky.
Autor TASR
Brusel 20. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová aj predseda Európskej rady António Costa zablahoželali v pondelok Andymu Burnhamovi k nástupu do funkcie britského premiéra. Obaja vyjadrili nádej, že vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) sa budú zlepšovať, informuje TASR.
„V posledných dvoch rokoch nadobudli vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nový, pozitívny impulz. Teším sa na ďalšie prehlbovanie spolupráce v prospech našich občanov a podnikov,“ napísal Costa na sieti X.
„Spojené kráľovstvo a Európska únia sú spolu silnejšie,“ dodal.
V podobnom duchu reagovala na Burnhamov nástup do úradu aj von der Leyenová. „Teším sa na spoluprácu s Vami pri posilňovaní partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. V záujme bezpečnosti nášho spoločného kontinentu a prosperity ľudí na obidvoch brehoch Lamanšského prielivu,“ uviedla predsedníčka EK na sociálnej sieti X.
Burnhama do funkcie premiéra vymenoval v pondelok britský kráľ Karol III. Na tomto poste nahradil Keira Starmera, ktorý stál na čele vlády viac ako dva roky.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra Burnham je lídrom vládnej Labouristickej strany oficiálne od minulého piatka. Na nový post získal 379 nominácií od labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií. Nemal žiadneho protikandidáta.
Jeho predchodca Starmer sa vzdal líderskej pozície v Labouristickej strane tento rok v júni. Stalo sa tak po zdrvujúcej porážke labouristov v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratili vyše 1400 mandátov a prišli o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Po tomto volebnom debakli požadovali poslanci zmenu vedenia strany aj jej smerovania.
„V posledných dvoch rokoch nadobudli vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nový, pozitívny impulz. Teším sa na ďalšie prehlbovanie spolupráce v prospech našich občanov a podnikov,“ napísal Costa na sieti X.
„Spojené kráľovstvo a Európska únia sú spolu silnejšie,“ dodal.
V podobnom duchu reagovala na Burnhamov nástup do úradu aj von der Leyenová. „Teším sa na spoluprácu s Vami pri posilňovaní partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. V záujme bezpečnosti nášho spoločného kontinentu a prosperity ľudí na obidvoch brehoch Lamanšského prielivu,“ uviedla predsedníčka EK na sociálnej sieti X.
Burnhama do funkcie premiéra vymenoval v pondelok britský kráľ Karol III. Na tomto poste nahradil Keira Starmera, ktorý stál na čele vlády viac ako dva roky.
Bývalý starosta Veľkého Manchestra Burnham je lídrom vládnej Labouristickej strany oficiálne od minulého piatka. Na nový post získal 379 nominácií od labouristických poslancov a ďalších 23 od pridružených odborov a ďalších organizácií. Nemal žiadneho protikandidáta.
Jeho predchodca Starmer sa vzdal líderskej pozície v Labouristickej strane tento rok v júni. Stalo sa tak po zdrvujúcej porážke labouristov v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratili vyše 1400 mandátov a prišli o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Po tomto volebnom debakli požadovali poslanci zmenu vedenia strany aj jej smerovania.