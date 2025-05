Costa: EÚ je oddaná európskej budúcnosti Bosny a Hercegoviny

Sarajevo 14. mája (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v utorok dopoludnia navštívil Bosnu a Hercegovinu v rámci turné po krajinách západného Balkánu. Predsedníctvo krajiny ubezpečil, že EÚ je aj naďalej oddaná myšlienke európskej budúcnosti krajiny. TASR o tom informuje podľa televízie Euronews.



Bosna a Hercegovina (BaH) je od roku 2022 kandidátskym štátom do EÚ. S Európskou komisiou však zatiaľ nezačala prístupové rokovania. „Potrebujeme schváliť dva zákony o súdnictve, vymenovať hlavného vyjednávača a prijať program reforiem, aby sme sa posunuli na ceste Bosny a Hercegoviny do Európy,“ upozornil Costa.



Šéf Európskej rady poukázal, že BaH je jedinou krajinou v regióne, ktorá nevyužíva financie zo šesťmiliardového Nástroja EÚ na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán. „Bol by som rád, keby sa Bosna a Hercegovina pripojila k ostatným partnerom zo západného Balkánu a využila všetko, čo Európska únia ponúka,“ uviedol Costa.



Vo svojom vyhlásení tiež ocenil troch členov bosnianskeho predsedníctva, ktorí sú kolektívnou hlavou štátu. Vyzdvihol ich rolu pri udržiavaní stability a bezpečnosti v krajine, ako aj v celom regióne.



Euronews pripomína, že v BaH v uplynulom období rastie napätie po odsúdení lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika na rok väzenia a na šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre BaH Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá v 90. rokoch ukončila tamojšiu krvavú vojnu.



Predseda Európskej rady vo svojom vyhlásení zdôraznil význam mierovej dohody. „Tento rok, pri príležitosti 30. výročia genocídy v Srebrenici, Daytonskej a Parížskej dohody, si myslím, že je dôležité si to pripomenúť,“ povedal Costa.