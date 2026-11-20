< sekcia Zahraničie
Costa: EÚ je pripravená mať s Britániou najlepšie možné vzťahy
Novooznámené dohody medzi Bruselom a Londýnom prišli desať rokov po tom, čo Británia v referende odhlasovala odchod z EÚ.
Autor TASR
Brusel/Londýn 20. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v piatok vyhlásil, že EÚ je pripravená mať „čo najbližší vzťah“ so Spojeným kráľovstvom. Únia s Londýnom krátko predtým uzavreli viacero dohôd zameraných na posilnenie vzájomnej spolupráce. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„S veľkým záujmom sledujeme debatu ohľadom našej spoločnej budúcnosti, ktorú ste opätovne otvorili, a ako viete, zostávame otvorení nadviazaniu čo najbližšieho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom,“ povedal Costa britskému premiérovi Andymu Burnhamovi.
Novooznámené dohody medzi Bruselom a Londýnom prišli desať rokov po tom, čo Británia v referende odhlasovala odchod z EÚ. Podľa AFP otvorili dohody cestu k ďalšej budúcej spolupráci, no obe strany sa nateraz nezhodli, či bude ich konečná realizácia podmienená súhlasom Londýna so znížením školného pre študentov z EÚ.
Dohody okrem iného počítajú s odbúraním kontrol pri obchodovaní s mnohými potravinami a s úpravou obmedzení voľného pohybu pre mladých ľudí. Obe strany chcú okrem toho prepojiť svoje systémy obchodovania s emisiami. Dohodli sa tiež na vedení „štruktúrovaného dialógu o migrácii“.
Burnham v piatok potvrdil, že Londýn chce v najbližšom roku s EÚ uvažovať o dlhodobých vzťahoch medzi nimi. „Budeme sa snažiť uskutočniť neformálny brainstorming tu s našimi kolegami, aby sme zistili, aké sú možnosti,“ poznamenal britský premiér v Bruseli.
„S veľkým záujmom sledujeme debatu ohľadom našej spoločnej budúcnosti, ktorú ste opätovne otvorili, a ako viete, zostávame otvorení nadviazaniu čo najbližšieho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom,“ povedal Costa britskému premiérovi Andymu Burnhamovi.
Novooznámené dohody medzi Bruselom a Londýnom prišli desať rokov po tom, čo Británia v referende odhlasovala odchod z EÚ. Podľa AFP otvorili dohody cestu k ďalšej budúcej spolupráci, no obe strany sa nateraz nezhodli, či bude ich konečná realizácia podmienená súhlasom Londýna so znížením školného pre študentov z EÚ.
Dohody okrem iného počítajú s odbúraním kontrol pri obchodovaní s mnohými potravinami a s úpravou obmedzení voľného pohybu pre mladých ľudí. Obe strany chcú okrem toho prepojiť svoje systémy obchodovania s emisiami. Dohodli sa tiež na vedení „štruktúrovaného dialógu o migrácii“.
Burnham v piatok potvrdil, že Londýn chce v najbližšom roku s EÚ uvažovať o dlhodobých vzťahoch medzi nimi. „Budeme sa snažiť uskutočniť neformálny brainstorming tu s našimi kolegami, aby sme zistili, aké sú možnosti,“ poznamenal britský premiér v Bruseli.