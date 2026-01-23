Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Costa: EÚ má vážne pochybnosti ohľadne Trumpovej Rady mieru

Predseda Európskej rady Antonio Costa (vľavo) a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen opúšťajú pódium po tlačovej konferencii na konci samitu EÚ v Bruseli v piatok 23. januára 2026. Foto: TASR/AP

EÚ bude „brániť“ voči akejkoľvek forme nátlaku seba, svoje záujmy i svojich občanov, vyhlásil ďalej po skončení schôdzky podľa AFP Costa.

Brusel 23. januára (TASR) - Lídri krajín Európskej únie majú „vážne pochybnosti“ v súvislosti s tzv. Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN. Uviedol to v noci na piatok predseda Európskej rady António Costa po skončení mimoriadneho summitu lídrov členských krajín EÚ v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

EÚ bude „brániť“ voči akejkoľvek forme nátlaku seba, svoje záujmy i svojich občanov, vyhlásil ďalej po skončení schôdzky podľa AFP Costa. Lídri EÚ podľa neho vítajú zrušenie avizovaných ciel zo strany amerického prezidenta a vyzvali na pokračovanie obchodnej dohody so Spojenými štátmi.

„Zavedenie dodatočných ciel by bolo nezlučiteľné s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA. Teraz sa musíme zamerať na pokrok v implementácii tejto dohody,“ povedal predseda Európskej rady na tlačovej konferencii. „Cieľom zostáva účinná stabilizácia obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a USA,“ dodal.

Costa zvolal na štvrtok večer summit lídrov členských krajín EÚ z dôvodov hrozieb zo strany Trumpa ohľadne Grónska. Šéf Bieleho domu chce tento ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska, získať pre Spojené štáty a hrozil preto uvalením ciel na niekoľko európskych krajín.

Summit prebiehal za zatvorenými dverami a všetci lídri sa na ňom zúčastnili osobne. Niekoľko hodín rokovali v miestnosti bez mobilných telefónov, čo je tradičný postup pri vysoko strategických diskusiách. Slovensko na summite zastupoval premiér Robert Fico.
