Zahraničie
Costa: EÚ možné clá USA vníma ako podkopanie júlovej obchodnej dohody
TASR
Brusel/Štrasburg 21. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) je proti podkopávaniu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a spochybňovaniu základných aliancií, nemôže akceptovať, že právo silnejšieho prevažuje nad právami slabších, a odmieta ďalšie clá zo strany USA, ktoré vníma ako podkopanie obchodnej dohody z júla 2025. V stredu pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) to povedal predseda Európskej rady António Costa, informuje spravodajca TASR.
Poslancom pripomenul, že EÚ aj z tejto situácie vyjde silnejšia a odolnejšia.
Keďže všetky tri zložky, ktoré EÚ presadzuje - Európa zásad; Európa ochrany a Európa prosperity - sú podrobené tlakom, rozhodol sa na štvrtok 22. januára zvolať mimoriadne stretnutie európskych lídrov zamerané na transatlantické vzťahy.
Costa pripomenul, že členské štáty sú zjednotené v zásadách medzinárodného práva, územnej celistvosti a národnej suverenity. Rovnakú jednotu vníma v plnej podpore a solidarite s Dánskym kráľovstvom a s Grónskom. Do tretice členovia EÚ uznávajú, že existuje spoločný transatlantický záujem o mier a bezpečnosť v Arktíde, najmä prostredníctvom NATO. Dodal, že krajiny EÚ súhlasia s tým, že ďalšie clá uvalené americkou administratívou by podkopali transatlantické vzťahy a boli by nezlučiteľné s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA uzavretou vlani koncom júla.
„Sme pripravení brániť seba, naše členské štáty, našich občanov, naše spoločnosti proti akejkoľvek forme nátlaku. Európska únia má na to moc a nástroje,“ vyhlásil Costa. Zdôraznil, že stále platí, že EÚ chce naďalej konštruktívne spolupracovať so Spojenými štátmi vo všetkých otázkach spoločného záujmu.
Costa europoslancov upozornil aj na potrebu posilňovania a prehlbovania jednotného trhu. Tomu podľa jeho slov pomôže uľahčenie presúvania podnikov, služieb a investícií cez hranice, zníženie byrokracie na všetkých úrovniach a takisto kombinácia cenovo dostupných, bezpečných a udržateľných zdrojov energie v skutočne integrovanom európskom trhu s energiou.
Prihovoril sa aj za posilnenie digitálnej suverenity EÚ a obrany európskych noriem a regulačnej nezávislosti pred technologickými oligarchami, s čím súvisí aj ochrana detí pred deregulovanými a neobmedzenými sociálnymi médiami.
„Musíme tiež presadzovať úniu úspor a investícií, ktorá nasmeruje úspory do produktívnych investícií v rámci Európskej únie,“ povedal Costa.
S odkazom na význam obchodnej politiky pre ekonomiku EÚ pripomenul, že obchodné dohody sú založené na globálnych pravidlách a že clá treba vnímať ako dane pre občanov a podniky. Upozornil, že EÚ vybudovala najrozsiahlejšiu sieť obchodných dohôd na svete, ktorá pokrýva 78 krajín, pričom Európska komisia dosahuje pokroky v rokovaniach s Indiou, Austráliou, Thajskom, Filipínami a so Spojenými arabskými emirátmi.
Podpis dohody s krajinami Mercosur, ktorá vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, označil za historický, aj preto, lebo táto dohoda vysiela svetu silný odkaz: namiesto ciel EÚ ponúka partnerstvá a namiesto vytvárania sfér vplyvu Únia vytvára sféry spoločnej prosperity.
spravodajca TASR Jaromír Novak
(spravodajca TASR Jaromír Novak)